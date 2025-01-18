“Çarşıya gidiyorum” diye evden çıktı, günlerdir haber yok
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yılın ilk günü “Çarşıya gidiyorum.” diyerek evden çıkan yüzde 80 zihinsel engelli Hasan Vural’dan 17 gündür haber yok. Kardeşinin engelli olması nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirten Emine Okyay, ümitlerinin kesilmeye başladığını söyledi.
Manisa’da kayıp engelli adamdan 1 Ocak’tan bu yana haber alınamıyor.Alaşehir ilçesinde yaşayan yüzde 80 zihinsel engelli Hasan Vural, 1 Ocak günü saat 15.30 sıralarında “Çarşıya gidiyorum.” diyerek evden ayrıldı.