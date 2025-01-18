“Çarşıya gidiyorum” diye evden çıktı, günlerdir haber yok

Kardeşiyle aynı odayı paylaştıklarını belirten Vural, şöyle devam etti:

“Yatağı boş kaldı. O ortadan kaybolunca tek başıma kaldım. Kayıpların bulunmasında yardımcı olan televizyon kanallarını aradık ancak ilgi göstermediler. Çaresiz, elime kardeşimin fotoğrafını alıp, İzmir, Manisa, Salihli, Alaşehir başta olmak üzere gidebildiğim her yeri dolaşıp, onu arıyorum.

İnşallah, kendisini sağ olarak buluruz. Her geçen gün umutlarımız kesilmeye başladı. Kardeşimi gören ya da yerini bilenlerden polise haber vermesini istiyoruz.”