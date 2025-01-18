“Çarşıya gidiyorum” diye evden çıktı, günlerdir haber yok

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yılın ilk günü “Çarşıya gidiyorum.” diyerek evden çıkan yüzde 80 zihinsel engelli Hasan Vural’dan 17 gündür haber yok. Kardeşinin engelli olması nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirten Emine Okyay, ümitlerinin kesilmeye başladığını söyledi.

“Çarşıya gidiyorum” diye evden çıktı, günlerdir haber yok - 1

Manisa’da kayıp engelli adamdan 1 Ocak’tan bu yana haber alınamıyor.

Alaşehir ilçesinde yaşayan yüzde 80 zihinsel engelli Hasan Vural, 1 Ocak günü saat 15.30 sıralarında “Çarşıya gidiyorum.” diyerek evden ayrıldı.

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“Çarşıya gidiyorum” diye evden çıktı, günlerdir haber yok - 2

Vural’ın akşam eve dönmemesi üzerine birlikte yaşadığı ağabeyi Mustafa Vural (67), polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ve jandarma ekipleri, Vural’ın bulunması için çalışma başlattı.
“Çarşıya gidiyorum” diye evden çıktı, günlerdir haber yok - 3

Kardeşinin son olarak Salihli Tren Garı’nda görüldüğünü öğrendiklerini söyleyen Mustafa Vural, “İki sene önce de kayboldu. Sart'ta bulundu, getirdik. Hiç bu kadar uzun süreli kaybolmamıştı, bu kez hiç haber alamadık.” dedi.

Pazar yerini gezerek, buradaki esnafa ve vatandaşlara fotoğrafını göstererek kardeşini arayan Vural, artık umutlarının tükenmeye başladığını söyledi.

“Çarşıya gidiyorum” diye evden çıktı, günlerdir haber yok - 4

Kardeşiyle aynı odayı paylaştıklarını belirten Vural, şöyle devam etti:

“Yatağı boş kaldı. O ortadan kaybolunca tek başıma kaldım. Kayıpların bulunmasında yardımcı olan televizyon kanallarını aradık ancak ilgi göstermediler. Çaresiz, elime kardeşimin fotoğrafını alıp, İzmir, Manisa, Salihli, Alaşehir başta olmak üzere gidebildiğim her yeri dolaşıp, onu arıyorum.

İnşallah, kendisini sağ olarak buluruz. Her geçen gün umutlarımız kesilmeye başladı. Kardeşimi gören ya da yerini bilenlerden polise haber vermesini istiyoruz.”
“Çarşıya gidiyorum” diye evden çıktı, günlerdir haber yok - 5

“ÜMİTLERİMİZ KESİLMEYE BAŞLADI”

Kardeşinin engelli olması nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirten Emine Okyay (66) şunları söyledi:

“Kaybolduğu ilk günlerde telefonla arayanlar oluyordu. Şimdi arayan da yok, ‘Gördüm’ diyen de. Kardeşim, kimseye zarar vermez. İnsanlardan sigara veya para ister. Verirlerse alır, vermezlerse döner arkasını giderdi.

Kardeşim herhangi bir kapalı alanda kalamaz. Havalar soğudu, üzerindeki kıyafetlerle parklarda da kalamaz. Umudumuz kesilmeye başladı. Ölü veya diri olarak bulunmasını istiyoruz.”
“Çarşıya gidiyorum” diye evden çıktı, günlerdir haber yok - 6
“Çarşıya gidiyorum” diye evden çıktı, günlerdir haber yok - 7
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