Casperlar çetesinden son anda kurtuldu. Neler yaşadığını tek tek anlattı

O parayla İstanbul'a geldiğini sözlerine ekleyen N.S., ifadesinde örgüt tarafından bir eve yerleştirildiğini ve kendisine zorla silah verildiğini iddia etti.

Bu işlerin tehlikeli olduğunu ve yapamayacağını söylediğini ifade eden N.S., "Bunun üzerine bu adam beni tehdit etti ve 'Almazsan sana sıkacağım.' dedi. Ben korktuğum için vermiş olduğu silahı aldım ve belime taktım." diye konuştu.