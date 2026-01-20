Casperlar çetesinden son anda kurtuldu. Neler yaşadığını tek tek anlattı
20.01.2026 15:33
NTV - Haber Merkezi
İş bulma umuduyla Diyarbakır'dan İstanbul'a gelip verdiği ani kararla bu Casperlar çetesinden kurtulan bir çocuk, neler yaşadığını anlattı.
İş bulma umuduyla büyükşehirlere gidenleri tuzağa düşürüp sonrasında da türlü tehditlerle suça sürüklüyorlar.
Yeni nesil olarak da nitelendirilen suç örgütleri amaçları doğrultusunda çocuklara cinayet işlemek de dahil her şeyi yaptırıyor.
"İŞ BULACAĞIZ GEL"
Casperlar silahlı suç örgütüne yönelik 145'i tutuklu 223 şüpheli hakkında 839 sayfadan oluşan bir iddianame hazırlandı.
Diyarbakır'dan çalışmak için İstanbul'a gelip suç işlemekten verdiği ani kararla kurtulan bir kişi ise bu süreçte neler yaşadığını anlattı.
Casperlar örgütünden kurtulan N.S., çetenin kendisine "İstanbul'a gel, iş bulacağız." dediğini ve kısa süre sonra şüphelilerin kendisine yol ve ihtiyaçlarını giderebileceği bir miktar para attığını dile getirdi.
O parayla İstanbul'a geldiğini sözlerine ekleyen N.S., ifadesinde örgüt tarafından bir eve yerleştirildiğini ve kendisine zorla silah verildiğini iddia etti.
Bu işlerin tehlikeli olduğunu ve yapamayacağını söylediğini ifade eden N.S., "Bunun üzerine bu adam beni tehdit etti ve 'Almazsan sana sıkacağım.' dedi. Ben korktuğum için vermiş olduğu silahı aldım ve belime taktım." diye konuştu.
"ÇOK PİŞMANIM"
Büyük korku yaşayan N.S. kendisine verilen silahı istenen adrese götürürken polisin yaptığı uygulama sayesinde suç örgütünden kurtuldu.
Üzerindeki silahı polis ekiplerine teslim ettiğini dile getiren N.S., "Onlara olaylar hakkında bilgi verdim. Çok pişmanım." ifadelerini kullandı.
Casperlar suç örgütüne yönelik suçlamalar arasında 7 cinayet, yüzün üzerinde de eylem de var.