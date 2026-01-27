Casperlar çetesinin genç kızları. Silahlı saldırılara katıldı, infaz planlamaları yaptı, kendi babasını bile tehdit etti

E.Ç'nin telefonunda yapılan incelemede de silahla verdiği pozlar ve saldırıda kullanılmış tabancaların fotoğrafları tespit edildi. Annesiyle arasında geçen mesajlarda, kendisini eve çağıran babasına tehditle yanıt verdiği görüldü.

İddianamede E.Ç'nin, karşı örgütten Ercan Kaptan adlı kişiyi öldüren Casper çetesinden iki tetikçiyle birlikte yakalandığı da yer aldı.