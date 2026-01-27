Casperlar çetesinin genç kızları. Silahlı saldırılara katıldı, infaz planlamaları yaptı, kendi babasını bile tehdit etti
27.01.2026 13:11
NTV - Haber Merkezi
Casperlar çetesine yönelik hazırlanan iddianamede, çok sayıda kız çocuğunun çete üyeleriyle ilişki yaşadığı, bazılarının kendisini örgüt içinde lider olarak tanıtıp farklı suçlara karıştığı yer alıyor.
Kamuoyunda Casperlar çetesi olarak bilinen suç örgütüne ilişkin düzenlenen iddianamede yer alan önemli konulardan biri de suça sürüklenen kız çocukları.
Casperlar çetesinin 17 yaşındaki E.Ç., suça sürüklenen çocuk olarak tutuklu yargılanacak.
Genç kız, ifadesinde kendinden yaşça büyük çetenin diğer üyeleriyle ilişki yaşadığını, silahlı saldırılara katılıp, örgüt içinde lider konumda olduğunu kabul etti.
E.Ç'nin telefonunda yapılan incelemede de silahla verdiği pozlar ve saldırıda kullanılmış tabancaların fotoğrafları tespit edildi. Annesiyle arasında geçen mesajlarda, kendisini eve çağıran babasına tehditle yanıt verdiği görüldü.
İddianamede E.Ç'nin, karşı örgütten Ercan Kaptan adlı kişiyi öldüren Casper çetesinden iki tetikçiyle birlikte yakalandığı da yer aldı.
İSTENEN CEZALAR
57'si çocuk 68 sanığın yer aldığı iddianamede, 18 yaşın altındaki iki kızın da çete üyeleriyle ilişki yaşadığına yer verildi.
Genç kızların işlenen birçok olaya şahitlik edip sakladığı, telefonlarında suç içerikli fotoğraflar bulunduğu gerekçesiyle ceza almaları talep ediliyor.
İddianamede yer alan çocuk sanıkların çoğu tutuklu durumda mahkemeye çıkacakları günü bekliyor.