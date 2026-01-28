Casperlar'ın hedefindeki çocuklar. Yoksul ve dışlanmış çocukları seçip suç işlemeye zorlamışlar
28.01.2026 14:52
NTV - Haber Merkezi
Casperlar ismiyle bilinen örgüte yönelik hazırlanan iddianame, özellikle çocukların nasıl suça sürüklendiğine dair çok sayıda ayrıntı içeriyor. İddianamede; çete liderlerinin, yoksul ve dışlanmış çocukları seçip suç işlemeye zorladıkları yer alıyor.
Kamuoyunda Casperlar olarak bilinen suç örgütüne yönelik yazılan iddianame, özellikle çocukların nasıl suça sürüklendiğine dair ayrıntılar taşıyor.
Örgütün maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarını veya arkadaşları tarafından dışlanmış çocukları seçtiği ve onlara sosyal medya üzerinden mesajlar yazıp, güvenlerini kazandığı tespit edildi.
İddianamede çete liderlerinin; hedefe aldıkları çocuklara sosyal medyadan ulaştığı, onları hücre evlerinde misafir edip bazen para bazen de uyuşturucu vererek adam vurmaya ya da gasba zorladığı yer aldı.
Suça sürüklenen çocuklardan K.D.A., ifadesinde kız arkadaşının peşinden Çanakkale'den İstanbul'a geldiğini belirterek sokaklarda kaldığını anlattı.
"Zorlandıgım için Instagram üzerinden Casperlar örgütünün lideri oldugunu bildiğim Hamuş Atız ile mesajlaştım, yardım istedim." diyen K.D.A. "O benim bir eve yerleşmemi sağladı. Burada bir süre kaldıktan sonra tanımadığım iki çocuktan silah aldım. Sonra o silahla da bir iş yerini kurşunlayıp, sahibini vurmamı emrettiler. Korktuğum için kabul ettim." iddiasında bulundu.
MOTOSİKLET KULLANAN ÇOCUKLARI BULUP PARA VAADİYLE ÖRGÜTE ALDILAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, örgüte özellikle motosiklete binmeyi bilen çocukların dahil edildiği de yer aldı.
Sosyal medya ve telefonlarda ele geçirilen fotoğraflar kanıt olarak sunuldu.
Suça sürüklenen çocuklardan 17 yaşındaki E.Ç. ise, ifadesinde bir arkadaşının 3 ay önce silahlı saldırıda öldürüldüğünü iddia ederek şunları söyledi:
“Arkadaşımın cenazesi için diğer arkadaşlarımla hastaneye gittik. Orada iki kişinin kahkahalarından rahatsız olunca kavga çıktı, kaçtılar. Motosiklet kullanan iki arkadaşım onları parkta yakaladı. Ben oraya gittiğimde Casperlar'ın lideri Hamuş Atız ile görüntülü konuşturuyorlardı.”
Casperlar'ın radarına girenlere suçun niteliğine göre 10 bin ila 50 bin lira arasında para teklif ettiği ancak eylemi gerçekleştiren çocuğun bazen öldüğü bazen de yakalandığı için ödemelerin yapılmadığı da belirtildi.
İSTENEN CEZALAR
57'si çocuk 68 sanığın yer aldığı iddianamede, 18 yaşın altındaki iki kızın da çete üyeleriyle ilişki yaşadığına yer verildi.
Genç kızların işlenen birçok olaya şahitlik edip sakladığı, telefonlarında suç içerikli fotoğraflar bulunduğu gerekçesiyle ceza almaları talep ediliyor.
İddianamede yer alan çocuk sanıkların çoğu tutuklu durumda mahkemeye çıkacakları günü bekliyor.