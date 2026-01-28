Casperlar'ın hedefindeki çocuklar. Yoksul ve dışlanmış çocukları seçip suç işlemeye zorlamışlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, örgüte özellikle motosiklete binmeyi bilen çocukların dahil edildiği de yer aldı.

Sosyal medya ve telefonlarda ele geçirilen fotoğraflar kanıt olarak sunuldu.

Suça sürüklenen çocuklardan 17 yaşındaki E.Ç. ise, ifadesinde bir arkadaşının 3 ay önce silahlı saldırıda öldürüldüğünü iddia ederek şunları söyledi:

“Arkadaşımın cenazesi için diğer arkadaşlarımla hastaneye gittik. Orada iki kişinin kahkahalarından rahatsız olunca kavga çıktı, kaçtılar. Motosiklet kullanan iki arkadaşım onları parkta yakaladı. Ben oraya gittiğimde Casperlar'ın lideri Hamuş Atız ile görüntülü konuşturuyorlardı.”

Casperlar'ın radarına girenlere suçun niteliğine göre 10 bin ila 50 bin lira arasında para teklif ettiği ancak eylemi gerçekleştiren çocuğun bazen öldüğü bazen de yakalandığı için ödemelerin yapılmadığı da belirtildi.