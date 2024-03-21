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Çatalca Belediyesi hangi partide? Çatalca Belediye başkanı kimdir? Çatalca Belediye başkan adayları

Çatalca Belediyesi hangi partide? Çatalca Belediye Başkanı kimdir? Çatalca Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Çatalca Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Çatalca Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Çatalca yerel seçim sonuçları..

Çatalca Belediyesi hangi partide? Çatalca Belediye başkanı kimdir? Çatalca Belediye başkan adayları - 1

ÇATALCA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Çatalca Belediyesini 25.199 alınan oy ve %51.75 oy oranı ile AK Parti adayı Mesut Üner kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %51.75
  • CHP %46.43
  • Saadet Partisi %0.80
  • DP %0.38
  • DSP %0.26
  • Vatan Partisi %0.23
  • Diğer %0.15

TÜRKİYE HABERLERİ

Çatalca Belediyesi hangi partide? Çatalca Belediye başkanı kimdir? Çatalca Belediye başkan adayları - 2

ÇATALCA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çatalca Belediyesi Başkanı Mesut Üner Kimdir?

1975 İstanbul Muratbey’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çatalca’da tamamlayan Mesut Üner, lisans eğitimini Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümünde aldıktan sonra mimar olarak mezun oldu.

1998 yılından itibaren imar ve şehircilik alanlarında çalışmaya başlayan Mesut Üner, 1998-2009 Tepecik Belediyesinde görev yaptı ve 2009-2011 yılları arasında Büyükçekmece İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görev yaptı.

2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çatalca Belediyesi'nde Meclis Üyesi oldu. Uzun süre aktif olarak futbolla ilgilenen Mesut Üner, Çatalca ilçesinde amatör futbol kulüplerinde de yöneticilik yaptı.

2018'de AK Parti 6. Olağan Kongresinde Çatalca İlçe Başkanı seçildi.

31 Mart yerel seçimlerinde Çatalca Belediye Başkan seçilen Mesut Üner, evli ve 2 kız babasıdır.

Çatalca Belediyesi hangi partide? Çatalca Belediye başkanı kimdir? Çatalca Belediye başkan adayları - 3

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MESUT ÜNER
  • ERHAN GÜZEL
  • FATMA DUMAN
  • İSMAİL İP
  • SELEN ÖZELKARA
  • GÖKHAN ÇAVUŞDAĞ
  • UĞUR OKUR
  • HAKAN AKAGÜNDÜZ
  • ALİ AÇIKGÖZ
  • MURAT KIRICI
  • MUZAFFER KARIŞIK
  • ABDULLAH EMRAH İŞLER
  • SELAHATTİN YÜCE
  • VEYSEL UZUN
  • TURGUT OTÇU
  • ERHAN SOFU
  • AHMET TEKBAŞ
  • MEHMET SELİM TAHİNCİOĞLU
  • YAŞAR BURUNEREN
  • MEHMET KURNAZ
Çatalca Belediyesi hangi partide? Çatalca Belediye başkanı kimdir? Çatalca Belediye başkan adayları - 4

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