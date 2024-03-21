Çatalca Belediyesi hangi partide? Çatalca Belediye başkanı kimdir? Çatalca Belediye başkan adayları
Çatalca Belediyesi hangi partide? Çatalca Belediye Başkanı kimdir? Çatalca Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Çatalca Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Çatalca Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Çatalca yerel seçim sonuçları..
ÇATALCA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Çatalca Belediyesini 25.199 alınan oy ve %51.75 oy oranı ile AK Parti adayı Mesut Üner kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %51.75
- CHP %46.43
- Saadet Partisi %0.80
- DP %0.38
- DSP %0.26
- Vatan Partisi %0.23
- Diğer %0.15