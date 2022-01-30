Çatalca'da polisleri taşıyan servis midibüsü devrildi: 14 yaralı

Çatalca'da buzlanma ve yoğun sisten dolayı İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan midibüs devrildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kazada 1'i ağır 14 polisin yaralandığını açıkladı.

Haberler - DHA 30.01.2022 - 09:45 | Son Güncelleme : 30.01.2022 - 11:53

Çatalca'da polisleri taşıyan servis midibüsü devrildi: 14 yaralı - 1

’un Çatalca ilçesinde İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan midibüs buzlanma ve yoğun sisten dolayı devrildi.

Çatalca'da polisleri taşıyan servis midibüsü devrildi: 14 yaralı - 2

Kaza, saat 08:00 sıralarında Çatalca-Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde meydana geldi.

Çatalca'da polisleri taşıyan servis midibüsü devrildi: 14 yaralı - 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çatalca'da polisleri taşıyan servis midibüsü devrildi: 14 yaralı - 4

Kazada 14 polis memuru yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çatalca'da polisleri taşıyan servis midibüsü devrildi: 14 yaralı - 5

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çatalca'da polisleri taşıyan servis midibüsü devrildi: 14 yaralı - 6

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kazaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları söyledi:

"Çatalca Karaağaç Bölgesinde emniyet görevlilerimizi taşıyan servis aracının yaptığı kazada 1'i ağır 14 kahraman polisimiz yaralandı. Yaralılarımız hastanelere sevk edildi. Kahraman kardeşlerime ve servis şoförümüze Allah'tan acil şifalar diliyorum."

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