Çatalca'da polisleri taşıyan servis midibüsü devrildi: 14 yaralı

Haberler - DHA 30.01.2022 - 09:45 | Son Güncelleme : 30.01.2022 - 11:53
İstanbul’un Çatalca ilçesinde İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan midibüs buzlanma ve yoğun sisten dolayı devrildi.
Kaza, saat 08:00 sıralarında Çatalca-Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada 14 polis memuru yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kazaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları söyledi:
"Çatalca Karaağaç Bölgesinde emniyet görevlilerimizi taşıyan servis aracının yaptığı kazada 1'i ağır 14 kahraman polisimiz yaralandı. Yaralılarımız hastanelere sevk edildi. Kahraman kardeşlerime ve servis şoförümüze Allah'tan acil şifalar diliyorum."