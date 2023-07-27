Çatıda çıplak güneşlenen kişi apartman sahibi çıktı
Düzce’de bir binanın çatısında çıplak şekilde güneşlenirken, polis sirenini duyup kaçan kişinin apartmanın sahibi S.Y. olduğu ortaya çıktı. Almanya’da emekli olduktan sonra Türkiye’ye yerleştiği öğrenilen S.Y.’ye “Kabahatler Kanunu” kapsamında 617 lira para cezası kesildi.
Düzce’deki Cedidiye Mahallesi’ndeki 3 katlı bir apartmanın çatısında çıplak şekilde güneşlenen kişi apartman sahibi çıktı.
Olay 2 gün önce meydana geldi. Apartmanın çatısında çıplak halde yatıp, güneşlenen adamı görenler durumu polise haber verdi.