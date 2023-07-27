Çatıda çıplak güneşlenen kişi apartman sahibi çıktı

Düzce’de bir binanın çatısında çıplak şekilde güneşlenirken, polis sirenini duyup kaçan kişinin apartmanın sahibi S.Y. olduğu ortaya çıktı. Almanya’da emekli olduktan sonra Türkiye’ye yerleştiği öğrenilen S.Y.’ye “Kabahatler Kanunu” kapsamında 617 lira para cezası kesildi.

Çatıda çıplak güneşlenen kişi apartman sahibi çıktı - 1

Düzce’deki Cedidiye Mahallesi’ndeki 3 katlı bir apartmanın çatısında çıplak şekilde güneşlenen kişi apartman sahibi çıktı.

Olay 2 gün önce meydana geldi. Apartmanın çatısında çıplak halde yatıp, güneşlenen adamı görenler durumu polise haber verdi.

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Çatıda çıplak güneşlenen kişi apartman sahibi çıktı - 2

Olay yerine gelen polis ekibinin siren sesini duyan kişi, çatıdan apartmana inip, giyindikten sonra kaçtı.

Polisin yaptığı çalışmada, bu kişinin apartmanın sahibi  S.Y. olduğu tespit edildi.

Almanya'da emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen ve polise çatıya güneşlenmek için çıkığını söylediği öğrenilen S.Y’ye “Kabahatler Kanunu” kapsamında 617 TL idari para cezası uygulandı.

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