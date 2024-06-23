Çatıda can pazarı: 6 kişiyi itfaiye kurtardı
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde dört katlı binada yangın çıktı. Alevlerden kaçan 6 kişi apartmanın çatısına sığınıp yardım bekledi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 6 kişi, tedavi altına alındı. Yangının başladığı daire kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.
Şanlıurfa’da bir binada başlayan yangın sırasında mahsur kalan 6 kişi, apartmanın çatısında yardım bekledi.Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi.