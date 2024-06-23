Çatıda can pazarı: 6 kişiyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde dört katlı binada yangın çıktı. Alevlerden kaçan 6 kişi apartmanın çatısına sığınıp yardım bekledi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 6 kişi, tedavi altına alındı. Yangının başladığı daire kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Çatıda can pazarı: 6 kişiyi itfaiye kurtardı - 1

Şanlıurfa’da bir binada başlayan yangın sırasında mahsur kalan 6 kişi, apartmanın çatısında yardım bekledi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi.

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Çatıda can pazarı: 6 kişiyi itfaiye kurtardı - 2

4 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.

Dumanların sardığı binada mahsur kalan 6 kişi, çatıya çıkarak yardım bekledi.
Çatıda can pazarı: 6 kişiyi itfaiye kurtardı - 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Çatıda can pazarı: 6 kişiyi itfaiye kurtardı - 4

Çatıda mahsur kalarak dumandan etkilenen 6 kişi, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı.

Durumları iyi olan vatandaşlar, ayakta tedavi edildi.
Çatıda can pazarı: 6 kişiyi itfaiye kurtardı - 5

Maddi hasara neden olan yangın ile ilgili inceleme çalışması başlatıldı.

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