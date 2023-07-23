Çatışmanın ortasında kaldı, karnına isabet eden kurşunla öldü

İstanbul Arnavutköy’de husumetli iki grubun silahlı kavgasının ortasında kalan Osman Bakırcı karnına isabet eden kurşunla yaralandı. Bakırcı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çatışmanın ortasında kaldı, karnına isabet eden kurşunla öldü - 1

Arnavutköy’de husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavganın ortasında kalan Osman Bakırcı, karnından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bakırcı, yaşamını yitirdi.

Olay, 21 Temmuz Cuma günü saat 22.40 sıralarında İmrahor Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana geldi. Tekstil işçisi 34 yaşındaki 1 çocuk babası Osman Bakırcı, 'Oğuz' olarak tanınan Yunus Demir ve bir arkadaşı ile birlikte evinin önünde oturuyordu.

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Çatışmanın ortasında kaldı, karnına isabet eden kurşunla öldü - 2

İddiaya göre, Yunus Demir, Bakırcı’nın evinin önüne park ettiği aracın içinde oturmak istediğini söyledi. Aracın içerisinde geçtikten yaklaşık 10 dakika sonra evin önüne beyaz bir araç ile iki kişi yaklaştı.

Bakırcı’ya Oğuz olarak tanınan Yunus Demir'i sordular. Bakırcı, Demir’i çağırmaya gittiği sırada, Demir’in aracın içinde olduğunu fark eden iki kişi araca doğru ateş açtı. O sırada  Demir de karşı tarafa ateş açınca arada kalan Bakırcı’nın karnına kurşun isabet etti.

Çatışmanın ortasında kaldı, karnına isabet eden kurşunla öldü - 3

Yunus Demir ve araçla gelen iki kişi olay yerinden kaçtı. Komşuların yardımı ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bakırcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis saldırganların ve Yunus Demir'in yakalanması için çalışma başlattı.

Olay gecesi yaşananları anlatan baba Nail Bakırcı, “Oğlumu ‘Oğuz’ diye biri sanıyorlar, o yüzden öldü. 5 yaşında bir kızı var. Henüz yakalanan olmadı. Adalet yerini bulsun istiyorum.” dedi.

Çatışmanın ortasında kaldı, karnına isabet eden kurşunla öldü - 4

“Ne arayan var, ne soran var. İlgilenen yok. Oğuz’u vuracaklarmış, onun yerine benim oğlumu vurdular.” diyen acılı baba, “Saat 23.00’e doğruydu, vurulduğu zaman, ben içeride yatıyordum. ‘Baba ben vuruldum’ dedi. Hastaneye götürdük.” ifadelerini kullandı.

Çatışmanın ortasında kaldı, karnına isabet eden kurşunla öldü - 5
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