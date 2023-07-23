Çatışmanın ortasında kaldı, karnına isabet eden kurşunla öldü

Yunus Demir ve araçla gelen iki kişi olay yerinden kaçtı. Komşuların yardımı ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bakırcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis saldırganların ve Yunus Demir'in yakalanması için çalışma başlattı.

Olay gecesi yaşananları anlatan baba Nail Bakırcı, “Oğlumu ‘Oğuz’ diye biri sanıyorlar, o yüzden öldü. 5 yaşında bir kızı var. Henüz yakalanan olmadı. Adalet yerini bulsun istiyorum.” dedi.