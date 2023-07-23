Çatışmanın ortasında kaldı, karnına isabet eden kurşunla öldü
İstanbul Arnavutköy’de husumetli iki grubun silahlı kavgasının ortasında kalan Osman Bakırcı karnına isabet eden kurşunla yaralandı. Bakırcı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Arnavutköy’de husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavganın ortasında kalan Osman Bakırcı, karnından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bakırcı, yaşamını yitirdi.
Olay, 21 Temmuz Cuma günü saat 22.40 sıralarında İmrahor Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana geldi. Tekstil işçisi 34 yaşındaki 1 çocuk babası Osman Bakırcı, 'Oğuz' olarak tanınan Yunus Demir ve bir arkadaşı ile birlikte evinin önünde oturuyordu.