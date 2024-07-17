Çatıyı delip geçen yorgun mermi bebeğin yanına düştü! Aile şikayette bulundu
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde hobi bahçesindeki evin verandasında yatakta uyuyan 1 yaşındaki E.A. bebeğin yanına, çatıyı delip geçen yorgun mermi düştü. Merminin, aynı saatlerde mahalle konağındaki kına eğlencesinde muhtar C.Y.'nin havaya ateşlediği silahtan çıktığı iddia edilirken, aile şikayette bulundu.
Arkadaşlarının hobi bahçesinde E.A.'nın doğum gününü kutlayan çift, bebek uyuduktan bir süre sonra duydukları ses üzerine çatıyı kontrol etti. Çift, E.A.'nın uyuduğu verandanın tavanında delik ve bebeğin bir karış kadar yanında mermi çekirdeği olduğunu fark etti.