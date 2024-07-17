Çatıyı delip geçen yorgun mermi bebeğin yanına düştü! Aile şikayette bulundu

M.A. ve eşi olayla ilgili şikayette bulunurken, söz konusu videoyu da polise teslim etti. E.A. bebeğin annesi polise verdiği ifadede, eve polis çağırdıklarında muhtar C.Y.'nin de geldiğini, ancak polise ateş edenin kim olduğunu bilmediğini söylediğini belirtti.