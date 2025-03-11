Çatlaklar artınca tahliye edilen binada mührü kırıp geri yerleştiler

"SADECE GÖZLEMSEL"

Yapılan incelemelerin gözlemsel olduğunu dile getiren Dalka, "Bugüne kadar ciddi bir test veya kolon incelemesi yapılmadı. Bizim tek isteğimiz; sesimizin duyulması, yetkililerin, üst makamların kanuni yönden yardımcı olmasını istiyoruz. Çocuklarımız psikolojik olarak etkileniyor. Akşamları ailece bir yere gidip tekrar eve dönmek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.