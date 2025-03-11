imsakiye

Çatlaklar artınca tahliye edilen binada mührü kırıp geri yerleştiler

Antalya'nın Serik ilçesinde derin çatlaklar nedeniyle boşaltılan binada bazı aileler, mührü kırıp yeniden dairelerine yerleşti. Daireden çıkmayan aileler, gidecek yerlerinin olmadığını dile getirdi.

Çatlaklar artınca tahliye edilen binada mührü kırıp geri yerleştiler - 1

Serik'in Kökez Mahallesi'nde 2019 yılında yapılan, 9 dairenin bulunduğu 2 katlı binanın zemin ve 1'inci katlarında, 2023'te çatlaklar oluşmaya başladı.

Binada oturanlar, usulüne uygun yapılmadığı ve bu nedenle çatlaklar meydana geldiğini belirterek müteahhit hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu ayrıca belediyeye şikayet etti.

Yargı süreci devam ederken binada yaşayanlar, çatlakların artması ve bir daire kapısının kopup beşikteki bebeğin üzerine düşmesi sonucu tekrar Serik Belediyesi'ne şikayette bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çatlaklar artınca tahliye edilen binada mührü kırıp geri yerleştiler - 2

6 Mart akşamı Serik Belediyesi, AFAD İl Müdürlüğü ve polis ekipleri, binada inceleme yaptı.

Ekipler; 1, 2 ve 3 numaralı dairelerde, daha önce mühürlenmiş olmasına rağmen oturulduğunu belirleyip binanın tamamen boşaltılmasına karar verdi. 9 dairedeki 32 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Binanın ana giriş kapısı mühürlendi. Boşaltılan dairelerde yaşayan ailelerin bir kısmı yakınlarının yanına, bir kısmı da öğretmenevine yerleştirildi.

Çatlaklar artınca tahliye edilen binada mührü kırıp geri yerleştiler - 3

AİLELER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILACAK

Ailelerden 6'sı, dün akşam saatlerinde kendilerine sunulan barınma imkanlarının geçici olması ve sorunlarına kesin çözüm bulunmaması gerekçesiyle binadaki mührü kırıp yeniden dairelerine yerleşti.

Mührün kırıldığının duyulması sonrası binaya polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Tekrar binaya yerleşen 6 aileyi uyaran ekipler, dairelerin boşaltılmasını istedi.

Tüm uyarı ve ikna çabalarına rağmen aileler, kalacak yerleri olmadığı için evi boşaltmayacaklarını söyleyerek çıkmayı reddetti. Uzun süre uyarılarına cevap alamayan ekipler, olay yerinden ayrıldı.

Mührün kırılması nedeniyle aileler hakkında işlem başlatılacağı öğrenildi.

Çatlaklar artınca tahliye edilen binada mührü kırıp geri yerleştiler - 4

"EVİMİZDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ortada büyük mağduriyet olduğunu ve bunu giderecek muhatap bulamadıklarını anlatan Umut Dalka, "Çok üzgünüz. Keşke bu durumlar yaşanmasıydı, biz de sıkıntılı durumlara girmeseydik. Kalıcı çözüm bulunana kadar evimizde yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

Çatlaklar artınca tahliye edilen binada mührü kırıp geri yerleştiler - 5

"SADECE GÖZLEMSEL"

Yapılan incelemelerin gözlemsel olduğunu dile getiren Dalka, "Bugüne kadar ciddi bir test veya kolon incelemesi yapılmadı. Bizim tek isteğimiz; sesimizin duyulması, yetkililerin, üst makamların kanuni yönden yardımcı olmasını istiyoruz. Çocuklarımız psikolojik olarak etkileniyor. Akşamları ailece bir yere gidip tekrar eve dönmek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER