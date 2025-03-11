Çatlaklar artınca tahliye edilen binada mührü kırıp geri yerleştiler
Antalya'nın Serik ilçesinde derin çatlaklar nedeniyle boşaltılan binada bazı aileler, mührü kırıp yeniden dairelerine yerleşti. Daireden çıkmayan aileler, gidecek yerlerinin olmadığını dile getirdi.
Serik'in Kökez Mahallesi'nde 2019 yılında yapılan, 9 dairenin bulunduğu 2 katlı binanın zemin ve 1'inci katlarında, 2023'te çatlaklar oluşmaya başladı.
Binada oturanlar, usulüne uygun yapılmadığı ve bu nedenle çatlaklar meydana geldiğini belirterek müteahhit hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu ayrıca belediyeye şikayet etti.
Yargı süreci devam ederken binada yaşayanlar, çatlakların artması ve bir daire kapısının kopup beşikteki bebeğin üzerine düşmesi sonucu tekrar Serik Belediyesi'ne şikayette bulundu.