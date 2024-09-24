"Çavuş Maria"nın akılalmaz tuzağı: "Amerikan ordusunda görevliyim, sana aşık oldum"
Hatay'da özel bir güvenlik görevlisi, sosyal medya üzerinden tanışıp sohbet ettiği kendini "Maria Miles" ismiyle Amerikan ordusunda görevli çavuş olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldı. Dolandırılan adam "700 bin dolar ile 2 külçe altınla Türkiye'ye gelip burada yatırım yapacağını ve beni ortak yapacağını söyledi. Bana durmadan mesaj atarak kargo ücretini ödememi istedi. Ben de kargo için 24 bin 321 TL ödeme yaptım." dedi.
Hatay'ın Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi'nde yaşayan özel güvenlik görevlisi Hilal Hüner (34), sosyal medya üzerinden "Maria Miles" isimli bir kullanıcıyla iletişime geçti. Kadın fotoğrafı kullanan hesapla İngilizce başlayarak Türkçe mesajlaşmayı sürdüren Hüner, yazıştığı kişinin kendisine aşık olduğunu söylemesiyle sohbet etmeye devam etti.