"Çavuş Maria"nın akılalmaz tuzağı: "Amerikan ordusunda görevliyim, sana aşık oldum"

Hatay'da özel bir güvenlik görevlisi, sosyal medya üzerinden tanışıp sohbet ettiği kendini "Maria Miles" ismiyle Amerikan ordusunda görevli çavuş olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldı. Dolandırılan adam "700 bin dolar ile 2 külçe altınla Türkiye'ye gelip burada yatırım yapacağını ve beni ortak yapacağını söyledi. Bana durmadan mesaj atarak kargo ücretini ödememi istedi. Ben de kargo için 24 bin 321 TL ödeme yaptım." dedi.

"Çavuş Maria"nın akılalmaz tuzağı: "Amerikan ordusunda görevliyim, sana aşık oldum" - 1

Hatay'ın Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi'nde yaşayan özel güvenlik görevlisi Hilal Hüner (34), sosyal medya üzerinden "Maria Miles" isimli bir kullanıcıyla iletişime geçti. Kadın fotoğrafı kullanan hesapla İngilizce başlayarak Türkçe mesajlaşmayı sürdüren Hüner, yazıştığı kişinin kendisine aşık olduğunu söylemesiyle sohbet etmeye devam etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Çavuş Maria"nın akılalmaz tuzağı: "Amerikan ordusunda görevliyim, sana aşık oldum" - 2

Bir süre sonra Amerikan ordusunda çavuş olduğunu ve Yemen'de görev yaptığını belirten kullanıcının yurt dışına 2 külçe altın ve 700 bin dolar para kaçırmak için maddi yardıma ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine Hüner, gönderilen hesap numarasına 24 bin 321 TL kargo ücreti altında para gönderdi.

"Çavuş Maria"nın akılalmaz tuzağı: "Amerikan ordusunda görevliyim, sana aşık oldum" - 3

Parayı yatırdıktan sonra dolandırıcıların tuzağına düştüğünü anlayan Hüner, Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek kendini dolandıran şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Dolandırıcıların tuzağına nasıl düştüğünü anlamayan Hüner, başkalarını da bu şahıslar tarafından tuzağa düşmemesi için uyardı.

"Çavuş Maria"nın akılalmaz tuzağı: "Amerikan ordusunda görevliyim, sana aşık oldum" - 4

Sahte hesapla mesajlaşmaya başlama sürecinden bahseden Hilal Hüner, "Maria Miles adında biri bana tanışmak için Instagram'dan mesaj attı. Yemen'de olduğunu ve askeri barış gücü ekibinde olduğunu söyledi. Orada büyük bir ganimet ele geçirdiğini ve bu ganimetleri kargo aracıyla ülke dışına çıkarmak istediğini söyledi. 700 bin dolar ile 2 külçe altınla Türkiye'ye gelip burada yatırım yapacağını ve beni ortak yapacağını söyledi. Benden çok hoşlanmış. Fotoğraflarımı görüp çok hoşlanmış. Bu tür işlere inanmam ama bağlandım ve mağdur durumdayım." dedi.

"Çavuş Maria"nın akılalmaz tuzağı: "Amerikan ordusunda görevliyim, sana aşık oldum" - 5

Gönderilen Mehmet K. isimli kişinin hesabına 24 bin 321 TL para yatırdıktan sonra dolandırıldığını anlayan Hilal Hüner şöyle konuştu:

"Aşk yok. Bir türlü aşık olamadım. Bana durmadan mesaj atarak kargo ücretini atmamı istedi. Ben de kargo için 24 bin 321 TL ödeme yaptım. Sonra dolandırıldığımı hissettim. Başkaları dolandırılmasın, canı yanmasın ve mağdur olmasın. Bunlar çete veya şebekenin en kısa zamanda başkalarının canı yanmasın diye yakalanmasını istiyorum. Başıma bunların geleceğine inanmayan birisiyim ama maalesef başımıza geldi. 24 bin 321 TL param gitti. Kargo parası diye ödemeye gittim. Şirket hesabına yatırmam gerekirken ben gidip şahsi hesaba yatırmışım. Maria Miles'e ulaşamıyorum. Hesabını kapatmışlar ve sahte hesap kurmuş."

DAHA FAZLA GÖSTER