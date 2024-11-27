Çay içerken yanında sakın yemeyin: Vücuttaki demiri sıfırlayan hata

SEBZELERİN YANINDA ÇAY TÜKETMEYİN

Bitkisel kaynaklı demir, hayvansal kaynaklı demir kadar vücuda etkili bir şekilde emilemez. Bunun üstüne bir de çay ile tüketilmeleri, vücuda emilimi minimum seviyeye indirir. Bu sebeple bitkisel demir zengini besin tüketirken çay içilmemesi, demir alımını maksimuma çıkarmak için büyük önem arz eder. Diyetisyenler, çay saatini, demir açısından zengin öğünlerden en az bir saat sonra yapmalarını tavsiye ediyor.