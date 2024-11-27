Çay içerken yanında sakın yemeyin: Vücuttaki demiri sıfırlayan hata
Çay, toplumda en sık tüketilen içeceklerin başında geliyor. Günün her saati severek tüketilen çayın lezzetine doyum olmuyor. Ancak çay tüketirken herkesin yaptığı bir hata var ki vücutta demir eksikliğine neden olabiliyor.
Güçü bağışıklık, enerji üretimi, hücrelere oksijen taşınması gibi hayati öneme sahip olan demir, vücut için en gerekli mineraller arasında yer alıyor. Demir eksikliği pek çok hastalığı beraberinde getirebiliyor.