Çay içerken yanında sakın yemeyin: Vücuttaki demiri sıfırlayan hata

Çay, toplumda en sık tüketilen içeceklerin başında geliyor. Günün her saati severek tüketilen çayın lezzetine doyum olmuyor. Ancak çay tüketirken herkesin yaptığı bir hata var ki vücutta demir eksikliğine neden olabiliyor.

Çay içerken yanında sakın yemeyin: Vücuttaki demiri sıfırlayan hata - 1

Güçü bağışıklık, enerji üretimi, hücrelere oksijen taşınması gibi hayati öneme sahip olan demir, vücut için en gerekli mineraller arasında yer alıyor. Demir eksikliği pek çok hastalığı beraberinde getirebiliyor.

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Çay içerken yanında sakın yemeyin: Vücuttaki demiri sıfırlayan hata - 2

Bu nedenle demir zengini besinler tüketmek gerekiyor. Ancak demir bakımından zengin yiyecekleri tüketirken çay içmenin bu faydalı minerali vücudun daha az emmesine neden olabileceği bilinen bir gerçektir. Ayrıca aşırı fazla çay içmek de demir eksikliği sorunlarına yol açabilir.

Çay içerken yanında sakın yemeyin: Vücuttaki demiri sıfırlayan hata - 3

Çay, yemeklerin vazgeçilmez eşlikçisi olsa da, bazı besinlerle birlikte tüketildiğinde vücutta demir emilimini olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, özellikle demir eksikliği riski taşıyan kişileri çay tüketimi konusunda uyarıyor.

Çay içerken yanında sakın yemeyin: Vücuttaki demiri sıfırlayan hata - 4

Çayın içinde bulunan tanen adı verilen maddeler, demir mineraliyle birleşerek emilimini azaltıyor. Bu durum, özellikle demir açısından zengin olan ıspanak, kırmızı et, mercimek, kuru fasulye gibi besinlerle çayın aynı anda tüketilmesi halinde ciddi bir sorun oluşturabiliyor.

Çay içerken yanında sakın yemeyin: Vücuttaki demiri sıfırlayan hata - 5

Ayrıca, C vitamini açısından zengin sebze ve meyvelerin tüketimi sırasında çay içmek de demir emilimini sekteye uğratabilir.

Çay içerken yanında sakın yemeyin: Vücuttaki demiri sıfırlayan hata - 6

Uzmanlar, bu etkiden kaçınmak için çayın ana öğünlerden en az bir saat sonra içilmesini öneriyor.

Çay içerken yanında sakın yemeyin: Vücuttaki demiri sıfırlayan hata - 7

Demir emilimini artırmak isteyenler ise, çayı limonlu tüketmeyi ya da demir yönünden zengin bir öğün sırasında çay yerine su tercih etmeyi düşünebilir.

Çay içerken yanında sakın yemeyin: Vücuttaki demiri sıfırlayan hata - 8

Demir eksikliği, yorgunluk, halsizlik ve bağışıklık sistemi zayıflığı gibi ciddi sorunlara yol açabileceği için, çay tüketim alışkanlıklarına dikkat etmek büyük önem taşıyor.

Çay içerken yanında sakın yemeyin: Vücuttaki demiri sıfırlayan hata - 9

SEBZELERİN YANINDA ÇAY TÜKETMEYİN

Bitkisel kaynaklı demir, hayvansal kaynaklı demir kadar vücuda etkili bir şekilde emilemez. Bunun üstüne bir de çay ile tüketilmeleri, vücuda emilimi minimum seviyeye indirir. Bu sebeple bitkisel demir zengini besin tüketirken çay içilmemesi, demir alımını maksimuma çıkarmak için büyük önem arz eder. Diyetisyenler, çay saatini, demir açısından zengin öğünlerden en az bir saat sonra yapmalarını tavsiye ediyor.

Çay içerken yanında sakın yemeyin: Vücuttaki demiri sıfırlayan hata - 10

SÜT VE ÇAY DEMİR EMİLİMİNİ DÜŞÜREBİLİR

Çayın içeriğinde sadece tanenler değil, aynı zamanda bol miktarda kalsiyum da bulunur. Bu sebeple, kalsiyum, demir ile rekabete girerek demirin vücuda emilimini daha da zorlaştırabilir. Özellikle kalsiyum açısından zengin olan sütlü çaylar, demir emilimini daha da düşürebilir.

Çay içerken yanında sakın yemeyin: Vücuttaki demiri sıfırlayan hata - 11

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak, kara lahana ve pazı gibi yapraklı yeşil sebzeler, bitkisel kaynaklı demir açısından zengin besinlerdir. Ancak bahsettiğimiz üzere, bitkisel kaynaklı demirin vücutta emilimi zayıftır. Bu nedenle, demir alımınızı artırmak istiyorsanız, bu sebzeleri tüketirken beraberinde çay içmemeye özen göstermelisiniz.

Çay içerken yanında sakın yemeyin: Vücuttaki demiri sıfırlayan hata - 12

KURUYEMİŞLER

Kuruyemişler, non-hem yani bitkisel kaynaklı demir açısından oldukça zengindirler. Özellikle kaju gibi kuruyemişler, günlük demir ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayabilir. Fakat birçoğumuz kuruyemiş tüketirken beraberinde çay içmeyi severiz. Evet, bu alışkanlık uzun vadede sağlık açısından olumsuz etkiler yaratmaz. Fakat demir emilimi açısından da pek iç açıcı sonuçlar var etmez.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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