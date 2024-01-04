Çay ocağında siyaseti, küfürü ve uykuyu yasakladı: "Uyuyor zannettiğimiz müşteri, kalp krizi geçirip ölmüş"
Sinoplu bir çay ocağı işletmecisi, iş yerinde siyasi tartışmayı, küfür etmeyi ve uyumayı yasakladı. Özellikle uyku şartı dikkat çekince işletmeci, "Uyuyor zannettiğimiz müşteri, kalp krizi geçirip ölmüş. Bir daha benzer bir durum yaşamak istemedik." dedi. Çay ocağına gelen müşteriler ise, bu kurallardan memnun olduklarını söyledi.
Sinop’ta çay ocağı işleten Barış Taş, dükkanına gelen müşterileri için birtakım kurallar belirledi.