Çayeli'de heyelan: 1 ölü, 3 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde heyelan meydana geldi. İlk belirlemelere göre bir kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Çayeli'de heyelan: 1 ölü, 3 yaralı - 1

Rize'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çayeli'de heyelan: 1 ölü, 3 yaralı - 2

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak kütleri siteye ait 6 katlı apartmanın giriş katlarındaki evlere doldu.

Çayeli'de heyelan: 1 ölü, 3 yaralı - 3

Evde toprak altında kalan bir kişi, hayatını kaybederken apartmanda bulunanlar, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Çayeli'de heyelan: 1 ölü, 3 yaralı - 4
DAHA FAZLA GÖSTER