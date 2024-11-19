Çayeli'de heyelan: 1 ölü, 3 yaralı
Rize'nin Çayeli ilçesinde heyelan meydana geldi. İlk belirlemelere göre bir kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.
Rize'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.
Rize'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.
Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak kütleri siteye ait 6 katlı apartmanın giriş katlarındaki evlere doldu.
Evde toprak altında kalan bir kişi, hayatını kaybederken apartmanda bulunanlar, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.