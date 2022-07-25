Çayır tırtılı, bu kez de Eskişehir'de ayçiçeği tarlarına zarar verdi

Geceleri de dron ile ilaçlama yapıldığını hatırlatan Buluşan, "'Çayır tırtılı', Eskişehir Tepebaşı bölgesine çok hızlı bir şekilde giriş yaptı. Çiftçimiz büyük bir özveri ile ilaçlamaya ve bakıma geçti. Şu an görüyorum ki; bir düzelme mevcut. Tırtıllar ile bırakmış olduğu yumurtaların hepsinin yok olduğunu görüyoruz. Trakya'daki olayı duyduktan sonra hemen önlemimizi aldık. Hem çiftçimiz hem ilaç satan firmalar özveri ile çalıştı. Arıların ölmemesi içinse geceleri dron ile ilaçlama yapıldı" diye konuştu.