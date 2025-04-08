ÇAYKUR 1500 işçi alımı başvurusu ne zaman?

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?



Çay eksperi, beden işçisi, teknik kariyerli lise mezunu işçi, engelli mevsimlik işçi ve eski hükümlü işçi istihdam edilecek.



İstihdam edilecek personel sayısının en fazla Rize'de olması bekleniyor.