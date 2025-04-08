ÇAYKUR 1500 işçi alımı başvurusu ne zaman?
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2025 yılı ilkbahar döneminde mevsimlik işçi alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin'de yapılacak alımlar öncesinde başvuru takvimi merak ediliyor. Peki, ÇAYKUR 1500 işçi alımı başvurusu ne zaman?
ÇAYKUR'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki tesislerinde istihdam edilmek üzere planladığı 1500 mevsimlik işçi alımı süreci bekleniyor. 3-4 Nisan 2025 tarihlerinde İŞKUR üzerinden başlayıp 7-8 Nisan 2025’te tamamlanması öngörülen başvurular, şartlarda yapılan düzenlemeler nedeniyle ileri bir tarihe alındı.