ÇAYKUR 1500 işçi alımı başvurusu ne zaman?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2025 yılı ilkbahar döneminde mevsimlik işçi alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin'de yapılacak alımlar öncesinde başvuru takvimi merak ediliyor. Peki, ÇAYKUR 1500 işçi alımı başvurusu ne zaman?

ÇAYKUR 1500 işçi alımı başvurusu ne zaman? - 1

ÇAYKUR'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki tesislerinde istihdam edilmek üzere planladığı 1500 mevsimlik işçi alımı süreci bekleniyor. 3-4 Nisan 2025 tarihlerinde İŞKUR üzerinden başlayıp 7-8 Nisan 2025’te tamamlanması öngörülen başvurular, şartlarda yapılan düzenlemeler nedeniyle ileri bir tarihe alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

ÇAYKUR 1500 işçi alımı başvurusu ne zaman? - 2

ÇAYKUR MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Çaykur 1500 işçi alımı başvurularında başvuru tarihleri ve güncellenen şartların önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

ÇAYKUR 1500 işçi alımı başvurusu ne zaman? - 3

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?


Çay eksperi, beden işçisi, teknik kariyerli lise mezunu işçi, engelli mevsimlik işçi ve eski hükümlü işçi istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personel sayısının en fazla Rize'de olması bekleniyor.

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