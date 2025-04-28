Çaykur 1500 işçi alımı ne zaman yapılacak? 1500 mevsimlik işçi alımı için yol haritası belli oluyor
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 1500 mevsimlik işçi alımı için tarih araştırmaları, başvuruların açılmasını bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her yıl mevsimlik işçi alımı için ilan yayımlayan ÇAYKUR, İŞKUR üzerinden duyuru yapıyor. Normal şartlarda 3-4 Nisan 2025 tarihlerinde başlaması beklenen başvurular, yapılan düzenlemeler nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, ÇAYKUR 1500 işçi alımı başvuruları ne zaman?
2025 yılı ÇAYKUR işçi alımı başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. 1500 mevsimlik işçi alımı yapacak olan ÇAYKUR'un başvurularu ne zaman almaya başlayacağı, mevsimlik işçi alımını bekleyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, 1500 işçi alımı için yol haritasını duyurdu. Peki, Çaykur 1500 işçi alımı ne zaman yapılacak?