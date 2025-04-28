Çaykur 1500 işçi alımı ne zaman yapılacak? 1500 mevsimlik işçi alımı için yol haritası belli oluyor

2025 yılı ÇAYKUR işçi alımı başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. 1500 mevsimlik işçi alımı yapacak olan ÇAYKUR'un başvurularu ne zaman almaya başlayacağı, mevsimlik işçi alımını bekleyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, 1500 işçi alımı için yol haritasını duyurdu. Peki, Çaykur 1500 işçi alımı ne zaman yapılacak?