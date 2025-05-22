Çaykur canlı kura sayfası: Çaykur kura isim listesi nasıl öğrenilir?

Çaykur işçi alımı sürecinde kritik aşamaya gelindi. 1500 işçi alımı için canlı kuralar 22 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunan adaylar, Çaykur canlı kura sayfasını ziyaret ediyor. Peki, Çaykur kura isim listesi nasıl öğrenilir?

Çaykur canlı kura sayfası: Çaykur kura isim listesi nasıl öğrenilir? - 1

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2025 yılı için 1.500 mevsimlik işçi alımı kapsamında kura çekimini 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09.00'da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirecek. Bu kura, İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter huzurunda yapılacak ve sonuçların aynı gün öğleden sonra veya en geç 23 Mayıs 2025 Cuma günü açıklanması bekleniyor.

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Çaykur canlı kura sayfası: Çaykur kura isim listesi nasıl öğrenilir? - 2

ÇAYKUR KURA İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Çekiliş, ÇAYKUR’un resmi YouTube kanalı veya Çay TV üzerinden canlı yayınlanacak, böylece adaylar süreci anbean takip edebilecek.

Çaykur canlı kura sayfası: Çaykur kura isim listesi nasıl öğrenilir? - 3

Kura sonuçları, ÇAYKUR'un resmi internet sitesi (www.caykur.gov.tr), e-Devlet kapısı, İŞKUR'un resmi internet adresi (www.iskur.gov.tr) ve İŞKUR'un e-şube sistemi (www.esube.iskur.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla bu platformlardan asil ve yedek isim listelerini sorgulayabilecekler.

Çaykur canlı kura sayfası: Çaykur kura isim listesi nasıl öğrenilir? - 4

SONUÇLARIN TAKİBİ VE İTİRAZ SÜRECİ

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, asil listede yer alan adaylar, belirtilen tarihlerde ilgili belgeleri tamamlayarak işe başlama sürecini başlatabilecekler. Yedek listede yer alan adaylar ise asil adayların yerine geçebilmek için süreci takip etmelidir. Herhangi bir itiraz durumunda, adaylar ilgili kurumlarla iletişime geçerek gerekli başvuruları yapabilirler.

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