Çaykur canlı kura sayfası: Çaykur kura isim listesi nasıl öğrenilir?
Çaykur işçi alımı sürecinde kritik aşamaya gelindi. 1500 işçi alımı için canlı kuralar 22 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunan adaylar, Çaykur canlı kura sayfasını ziyaret ediyor. Peki, Çaykur kura isim listesi nasıl öğrenilir?
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2025 yılı için 1.500 mevsimlik işçi alımı kapsamında kura çekimini 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09.00'da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirecek. Bu kura, İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter huzurunda yapılacak ve sonuçların aynı gün öğleden sonra veya en geç 23 Mayıs 2025 Cuma günü açıklanması bekleniyor.