Çaykur canlı kura sayfası: Çaykur kura isim listesi nasıl öğrenilir?

SONUÇLARIN TAKİBİ VE İTİRAZ SÜRECİ

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, asil listede yer alan adaylar, belirtilen tarihlerde ilgili belgeleri tamamlayarak işe başlama sürecini başlatabilecekler. Yedek listede yer alan adaylar ise asil adayların yerine geçebilmek için süreci takip etmelidir. Herhangi bir itiraz durumunda, adaylar ilgili kurumlarla iletişime geçerek gerekli başvuruları yapabilirler.