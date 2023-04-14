Çaykur işçi alımı kura çekimi başladı: Kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 Çaykur 1365 işçi alımı kura sonuçları sorgulama)

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamayla 1365 işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu.
Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki 49 çay fabrikasında istihdam edilmek üzere 1041 beden işçisi, 166 meslek lisesi ve dengi okul mezunu, 85 çay eksperi, 52 engelli geçici işçi, 21 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam 1365 mevsimlik işçi alınacağı aktarılmıştı.
Çaykur 1365 mevsimlik işçi alımı çekilişi 14 Nisan Cuma günü (bugün) Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda saat 09.00'da başladı.
Çekiliş tamamlandıktan sonra aşağıdaki bağlantı üzerinden "Duyuru" sayfasına girerek kura sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
Yazılı açıklamayla kura tarihi de paylaşılmıştı. Alımlar ikametgah şartı arandığı, işe başlayan mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğu belirtilen açıklamada, tüm illere ait noter kurasının 14 Nisan Cuma günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği ifade edilmişti.
Saat 09.00’dan itibaren çekilecek olan kuralara toplamda 38 bin 763 kişinin katılacağı bildirildi.