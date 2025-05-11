ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşçi alımı kura takvimi
ÇAYKUR işçi alımı sürecinin ayrıntıları belli oldu. ÇAYKUR tarafından yapılan resmi duyuruya göre, mevsimlik işçi alımı başvuru sürecinin tamamlanması ardından kura çekimiyle alımlar gerçekleştirilecek. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman?
Çaykur 1.500 işçi alımı başvuruları 9 Mayıs 2025 tarihi itibariyle başladı. Trabzon, Rize, Artvin, Giresun gibi illerde yapılacak alımlar için başvurular 13 Mayıs'a kadar devam edecek. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 1.500 mevsimlik işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.