ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşçi alımı kura takvimi

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

- Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımıza 931 mevsimlik beden işçisi (tahmil-tahliye),



- 405 Meslek Lisesi ve dengi okul mezunu ile MYO Mezunu teknik kariyerli mevsimlik işçi,



- MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunu 60 çay eksperi,



- Rize ili Ambarlık Çay Fabrikasına 50 engelli ve 30 eski hükümlü mevsimlik işçi,



- Trabzon ili Karaca Çay Fabrikasına 10 engelli ve 6 eski hükümlü mevsimlik işçi,



- Artvin ili Muratlı Çay Fabrikasına 6 engelli ve 2 eski hükümlü mevsimlik işçi olmak üzere 1.500 işçi noter kurası ile işe (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) alınacak.