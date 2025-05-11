ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşçi alımı kura takvimi

ÇAYKUR işçi alımı sürecinin ayrıntıları belli oldu. ÇAYKUR tarafından yapılan resmi duyuruya göre, mevsimlik işçi alımı başvuru sürecinin tamamlanması ardından kura çekimiyle alımlar gerçekleştirilecek. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman?

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşçi alımı kura takvimi - 1

Çaykur 1.500 işçi alımı başvuruları 9 Mayıs 2025 tarihi itibariyle başladı. Trabzon, Rize, Artvin, Giresun gibi illerde yapılacak alımlar için başvurular 13 Mayıs'a kadar devam edecek. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 1.500 mevsimlik işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

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ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşçi alımı kura takvimi - 2

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Noter huzurunda yapılacak kura çekimi, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09.00'da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Sonuçlar, ÇAYKUR’un resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşçi alımı kura takvimi - 3

Alım yapılacak kadrolar arasında beden işçisi, teknik lise mezunu, çay eksperi, engelli ve eski hükümlü kontenjanları yer alıyor.

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşçi alımı kura takvimi - 4

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

- Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımıza 931 mevsimlik beden işçisi (tahmil-tahliye),

- 405 Meslek Lisesi ve dengi okul mezunu ile MYO Mezunu teknik kariyerli mevsimlik işçi,

- MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunu 60 çay eksperi,

- Rize ili Ambarlık Çay Fabrikasına 50 engelli ve 30 eski hükümlü mevsimlik işçi,

- Trabzon ili Karaca Çay Fabrikasına 10 engelli ve 6 eski hükümlü mevsimlik işçi,

- Artvin ili Muratlı Çay Fabrikasına 6 engelli ve 2 eski hükümlü mevsimlik işçi olmak üzere 1.500 işçi noter kurası ile işe (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) alınacak.

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