Çaykur işçi alımı kura sonuçları açıklandı (ÇAYKUR 2024 yılı mevsimlik işçi kura listesi)
ÇAYKUR'a alınacak 1002 mevsimlik işçi için kura çekildi. 2024 yılı için eksik işgücü ihtiyacını karşılamak üzere noter kurası ile alınacak mevsimlik işçilerin nihai listeleri Çaykur'un resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı.
ÇAYKUR bünyesindeki 49 fabrikada çalışmak üzere başvuran 41 bin 465 kişi arasından belirlenecek mevsimlik işçiler için Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekildi.