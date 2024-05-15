Çaykur işçi alımı kura sonuçları açıklandı (ÇAYKUR 2024 yılı mevsimlik işçi kura listesi)

ÇAYKUR 2024 YILI MEVSİMLİK İŞÇİ KURA LİSTESİ

ÇAYKUR 2024 yılı mevsimlik işçi kura listesini paylaşan kurum; "Teşekkülümüzün 2024 yılı için eksik işgücü ihtiyacını karşılamak üzere noter kurası ile alınacak mevsimlik işçilerin nihai listeleri" ifadesiyle kura sonuçlarını ilan etti.

Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü



Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğü



Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğü



Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğü



Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğü



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