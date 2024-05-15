Çaykur işçi alımı kura sonuçları açıklandı (ÇAYKUR 2024 yılı mevsimlik işçi kura listesi)

ÇAYKUR'a alınacak 1002 mevsimlik işçi için kura çekildi. 2024 yılı için eksik işgücü ihtiyacını karşılamak üzere noter kurası ile alınacak mevsimlik işçilerin nihai listeleri Çaykur'un resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

Çaykur işçi alımı kura sonuçları açıklandı (ÇAYKUR 2024 yılı mevsimlik işçi kura listesi) - 1

ÇAYKUR bünyesindeki 49 fabrikada çalışmak üzere başvuran 41 bin 465 kişi arasından belirlenecek mevsimlik işçiler için Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çaykur işçi alımı kura sonuçları açıklandı (ÇAYKUR 2024 yılı mevsimlik işçi kura listesi) - 2

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak mevsimlik işçiler kura ile belirlendi.

Çaykur işçi alımı kura sonuçları açıklandı (ÇAYKUR 2024 yılı mevsimlik işçi kura listesi) - 3

ÇAYKUR 2024 YILI MEVSİMLİK İŞÇİ KURA LİSTESİ

ÇAYKUR 2024 yılı mevsimlik işçi kura listesini paylaşan kurum; "Teşekkülümüzün 2024 yılı için eksik işgücü ihtiyacını karşılamak üzere noter kurası ile alınacak mevsimlik işçilerin nihai listeleri" ifadesiyle kura sonuçlarını ilan etti.

Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü

Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğü

Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğü

Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğü

Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğü

TÜM LİSTEYİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Çaykur işçi alımı kura sonuçları açıklandı (ÇAYKUR 2024 yılı mevsimlik işçi kura listesi) - 4

İşe başlayacak mevsimlik işçilerin aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunuyor.

DAHA FAZLA GÖSTER