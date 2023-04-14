Çaykur işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 Çaykur işçi alımı kura çekimi sonuçları)

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesindeki fabrikalarda çalıştırılmak üzere 1365 mevsimlik işçi alımı için kura çekimi bugün başladı. Kura yöntemiyle yapılacak işçi alımları için toplamda 38 bin 763 kişi kura çekimine katılacak. Peki, Çaykur işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Çaykur işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı.

Çaykur işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 Çaykur işçi alımı kura çekimi sonuçları) - 1

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamayla 1365 işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu.

Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki 49 çay fabrikasında istihdam edilmek üzere 1041 beden işçisi, 166 meslek lisesi ve dengi okul mezunu, 85 çay eksperi, 52 engelli geçici işçi, 21 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam 1365 mevsimlik işçi alınacağı aktarılmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çaykur işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 Çaykur işçi alımı kura çekimi sonuçları) - 2

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çaykur 1365 mevsimlik işçi alımı çekilişi 14 Nisan Cuma günü (bugün) Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda saat 09.00'da başladı.

Çekiliş tamamlandıktan sonra aşağıdaki bağlantı üzerinden "Duyuru" sayfasına girerek kura sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

ÇAYKUR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Çaykur işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 Çaykur işçi alımı kura çekimi sonuçları) - 3

İŞÇİ ALIMI KURASI

Yazılı açıklamayla kura tarihi de paylaşılmıştı. Alımlar ikametgah şartı arandığı, işe başlayan mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğu belirtilen açıklamada, tüm illere ait noter kurasının 14 Nisan Cuma günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği ifade edilmişti.

Çaykur işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 Çaykur işçi alımı kura çekimi sonuçları) - 4

38 BİN 763 KİŞİ BAŞVURDU

Saat 09.00’dan itibaren çekilecek olan kuralara toplamda 38 bin 763 kişinin katılacağı bildirildi.

DAHA FAZLA GÖSTER