Çaykur işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 Çaykur işçi alımı kura çekimi sonuçları)

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamayla 1365 işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu.



Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki 49 çay fabrikasında istihdam edilmek üzere 1041 beden işçisi, 166 meslek lisesi ve dengi okul mezunu, 85 çay eksperi, 52 engelli geçici işçi, 21 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam 1365 mevsimlik işçi alınacağı aktarılmıştı.