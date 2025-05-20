ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Çaykur işçi alımı kura tarihi

ÇAYKUR işçi alımı kura takvimi başvuru sürecinin hemen ardından gündeme geldi. Belirlenen takvime göre, ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları mayıs ayında ilan edilecek. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Çaykur işçi alımı kura tarihi - 1

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1.500 işçiyi bünyesinde istihdam edeceğini duyurmuştu. Başvurular 9-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı.  Yayımlanan ilanda kura tarihine de yer verildi.

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ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Çaykur işçi alımı kura tarihi - 2

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun olmak üzere dört ilde istihdam edilecek olan mevsimlik işçiler, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecek.

ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Çaykur işçi alımı kura tarihi - 3

KURALAR NASIL YAPILACAK?

Çekiliş, ÇAYKUR’un resmi YouTube kanalı veya Çay TV üzerinden canlı yayınlanacak, böylece adaylar süreci anbean takip edebilecek. Kura çekimi sırasında asil ve yedek listeler belirlenecek, ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi yoğunluk nedeniyle seyirci kabul edilmeme ihtimali bulunuyor.

ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Çaykur işçi alımı kura tarihi - 4

İŞKUR tarafından Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bildirilen kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.caykur.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

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