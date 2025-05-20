ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Çaykur işçi alımı kura tarihi
ÇAYKUR işçi alımı kura takvimi başvuru sürecinin hemen ardından gündeme geldi. Belirlenen takvime göre, ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları mayıs ayında ilan edilecek. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1.500 işçiyi bünyesinde istihdam edeceğini duyurmuştu. Başvurular 9-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Yayımlanan ilanda kura tarihine de yer verildi.