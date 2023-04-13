Çaykur işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kura sonuç tarihi açıklandı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesindeki fabrikalarda çalıştırılmak üzere bu yıl 1365 mevsimlik işçi alınacak. İşçi alımları kura yöntemiyle yapılacak. Peki, Çaykur işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte Çaykur işçi alımı kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Çaykur işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kura sonuç tarihi açıklandı - 1

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamayla 1365 işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu.

Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki 49 çay fabrikasında istihdam edilmek üzere 1041 beden işçisi, 166 meslek lisesi ve dengi okul mezunu, 85 çay eksperi, 52 engelli geçici işçi, 21 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam 1365 mevsimlik işçi alınacağı aktarılmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çaykur işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kura sonuç tarihi açıklandı - 2

Çaykur işçi alımı başvuru süreci 3 Nisan'da sona erdi. Başvuruların sona ermesi ardından gözler kura tarihine çevrildi.

Çaykur işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kura sonuç tarihi açıklandı - 3

İŞÇİ ALIMI KURASI

Yazılı açıklamayla kura tarihi de paylaşılmıştı. Alımlar ikametgah şartı arandığı, işe başlayan mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğu belirtilen açıklamada, tüm illere ait noter kurasının 14 Nisan Cuma günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği ifade edilmişti.

Çaykur işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kura sonuç tarihi açıklandı - 4

38 BİN 763 KİŞİ BAŞVURDU

Saat 09.00’dan itibaren çekilecek olan kuralara toplamda 38 bin 763 kişinin katılacağı bildirildi.

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