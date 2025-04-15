Çaykur işçi alımında son durum: Çaykur işçi alımı başvuruları ne zaman?

BAŞVURU ŞARTLARI

18-45 yaş aralığında olmak



Lise veya dengi okul mezunu olmak



Başvurulacak işyerinin bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak



Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmaya engel bir sağlık sorunu bulunmamak