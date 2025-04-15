Çaykur işçi alımında son durum: Çaykur işçi alımı başvuruları ne zaman?
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) işçi alımı yapacağını açıklamıştı. 1500 mevsimlik işçi alımı duyurusu ardından gözler başvuru sürecinin ayrıntılarına çevrildi. Peki, Çaykur işçi alımı başvuruları ne zaman? Çaykur işçi alımında son durum ne?
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2025 yılı için Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki fabrikalarında istihdam edilmek üzere 1.500 mevsimlik işçi alımı yapılacağını duyurdu. 405 teknik kariyerli lise mezunu, 931 beden işçisi, 60 çay eksperi, 66 engelli mevsimlik işçi ve 38 eski hükümlü olmak üzere toplam 1500 işçi ÇAYKUR bünyesinde istihdam edilecek.