Çaykur işçi alımında son durum: Çaykur işçi alımı başvuruları ne zaman?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) işçi alımı yapacağını açıklamıştı. 1500 mevsimlik işçi alımı duyurusu ardından gözler başvuru sürecinin ayrıntılarına çevrildi. Peki, Çaykur işçi alımı başvuruları ne zaman? Çaykur işçi alımında son durum ne?

Çaykur işçi alımında son durum: Çaykur işçi alımı başvuruları ne zaman? - 1

​Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2025 yılı için Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki fabrikalarında istihdam edilmek üzere 1.500 mevsimlik işçi alımı yapılacağını duyurdu. 405 teknik kariyerli lise mezunu, 931 beden işçisi, 60 çay eksperi, 66 engelli mevsimlik işçi ve 38 eski hükümlü olmak üzere toplam 1500 işçi ÇAYKUR bünyesinde istihdam edilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çaykur işçi alımında son durum: Çaykur işçi alımı başvuruları ne zaman? - 2

BAŞVURU SÜRECİ ERTELENDİ

Başvuruların 3-4 Nisan 2025 tarihlerinde başlayıp 7-8 Nisan 2025'te tamamlanması öngörülüyordu. Ancak, şartlardaki düzenlemeler nedeniyle başvuru süreci ileri bir tarihe ertelendi. ​

Çaykur işçi alımında son durum: Çaykur işçi alımı başvuruları ne zaman? - 3

BAŞVURU ŞARTLARI

18-45 yaş aralığında olmak

Lise veya dengi okul mezunu olmak

Başvurulacak işyerinin bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak

Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmaya engel bir sağlık sorunu bulunmamak

Çaykur işçi alımında son durum: Çaykur işçi alımı başvuruları ne zaman? - 4

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMINDA SON DURUM

Yetkililerden alınan bilgilere göre, başvuru tarihlerinin netleşmesinin ardından ilan İŞKUR üzerinden yayınlanacak ve başvurular başlayacak. Başvuru sürecinin bu ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Yeni başvuru tarihleri ve güncellenen başvuru şartları, ÇAYKUR'un resmi internet sitesi ve İŞKUR üzerinden duyurulacak.

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