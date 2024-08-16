Çekirdekiz "Yamula"da hasat başladı! Coğrafi işaretli sebze, 50 farklı çeşitte kullanılıyor
Kayseri'de Kızılırmak Nehri yanında yer alan Yemliha ve Ebiç Mahalleri'nde yetişen, mor-beyaz çizgili yapısı, çekirdeksiz olması ve lezzetiyle bilinen ve kendine has yapısından dolayı coğrafi işarete sahip olan Yamula patlıcanın hasadı başladı. Yaklaşık bin dekar alanda ekimi yapılan patlıcan, yöre halkı tarafından geleneksel yöntemlerle hasat edilirken, kurutmalık, reçel ve turşu yapımı olmak üzere 50 farklı çeşitte değerlendiriliyor.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi sınırlarında yer alan Yemliha ve Ebiç Mahalleleri'nde üretilen Yamula patlıcanının hasadı başladı. Kızılırmak Nehri'nin ayırdığı iki mahalle arasında yaklaşık bin dekar alanda üretimi yapılan mor-beyaz çizgili yapısı, çekirdeksiz olması ve lezzetiyle bilinen ve kendine has yapısından dolayı coğrafi işarete sahip olan Yamula patlıcanı bölge halkının önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.