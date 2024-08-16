Çekirdekiz "Yamula"da hasat başladı! Coğrafi işaretli sebze, 50 farklı çeşitte kullanılıyor

"ÇOK LEZZETLİ BİR PATLICAN"

Patlıcanın Yemliha'ya özgü bir patlıcan olduğunu ancak Ebiç Mahallesi'nde de ekildiğini söyleyen Devinç, Aramızda Kızılırmak Nehri var. Toprak standartlarımız da zaten genelde aynı. Topraklarımız çok verimli. Sulamasını Kızılırmak'tan gelen suyla Yemliha barajından yapıyoruz. Bu, çok lezzetli bir patlıcan. Kızartmalık, dolmalık ve yemeklik oluyor. Bunun çok güzel güveci ve ufaklarından reçeli olur. Herkese denemeleri tavsiye ederim. Bizim sıkıntımız bunun tanıtımının yeterince yapılamaması oldu. Kayseri'den başka çok bir memleket bu patlıcanı bilmiyor. Bilmediklerinden de yiyemiyorlar. Ben herkese birer kilo alıp yemelerin tavsiye ediyorum dedi.