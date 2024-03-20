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Çekmeköy Belediyesi hangi partide? Çekmeköy Belediye başkanı kimdir? Çekmeköy Belediye başkan adayları

Çekmeköy Belediyesi hangi partide? Çekmeköy Belediye Başkanı kimdir? Çekmeköy Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Çekmeköy Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Çekmeköy Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Çekmeköy yerel seçim sonuçları..

Çekmeköy Belediyesi hangi partide? Çekmeköy Belediye başkanı kimdir? Çekmeköy Belediye başkan adayları - 1

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Çekmeköy Belediyesini 62.134 alınan oy ve%42.92 oy oranı ile AK Parti adayı Ahmet Poyraz kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %42.92
  • CHP %32.23
  • DP %22.14
  • Saadet Partisi %0.91
  • HDP %0.71
  • DSP %0.64
  • Diğer %0.45

TÜRKİYE HABERLERİ

Çekmeköy Belediyesi hangi partide? Çekmeköy Belediye başkanı kimdir? Çekmeköy Belediye başkan adayları - 2

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çekmeköy Belediyesi Başkanı Ahmet Poyraz Kimdir?

1964 yılında, Rize'nin Çayeli ilçesinde doğmuştur.

Eğitim hayatının ilk ve ortaokul öğrenimini İstanbul’da, lise öğrenimini Rize’de, yüksek tahsilini de yurtdışında tamamlamıştır.

Tahsil hayatından sonra dedesinin kurduğu aile şirketlerinde yöneticilik yapmıştır.

Siyasi kariyerine 2003 yılında AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı olarak başlamıştır.

İki dönem bu görevi yürütmüş ve 2008 yılında Çekmeköy Belediye Başkanlığı için görevinden ayrılmıştır.

2009 yerel seçimlerinde kurucu Çekmeköy Belediye Başkanı olan Ahmet Poyraz, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde de seçilerek, üç dönemdir bu görevi yürütmektedir.

Evli olan Ahmet Poyraz üç çocuk babasıdır.

Çekmeköy Belediyesi hangi partide? Çekmeköy Belediye başkanı kimdir? Çekmeköy Belediye başkan adayları - 3

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • AHMET POYRAZ
  • ORHAN ÇERKEZ
  • ÖZGÜR GÜNEŞ ÖCALAN
  • İBRAHİM BİÇER
  • GÖKAN ÇAKIR
  • ŞAHABETTİN GÖNÜLTAŞ
  • YÜCEL EVSEN
  • NUREVŞAN KIRÇİÇEK
  • HAŞİM YALÇIN
  • EREN ŞİMŞEK
  • CENGİZ KILIÇ
  • ENVER SEDAT ERŞAN
  • BAHRİ GÖDEK
  • GAMZE ÖZLEM İLHAN GÜLCAN
  • İBRAHİM SUBAŞI
  • HALİL İBRAHİM AKPINAR
  • SONGÜL ÇAĞLAR
Çekmeköy Belediyesi hangi partide? Çekmeköy Belediye başkanı kimdir? Çekmeköy Belediye başkan adayları - 4

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Çatalca Seçim Sonuçları
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Esenyurt Seçim Sonuçları
Fatih Seçim Sonuçları
Esenler Seçim Sonuçları
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Maltepe Seçim Sonuçları
Sancaktepe Seçim Sonuçları
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