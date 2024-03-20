Çekmeköy Belediyesi hangi partide? Çekmeköy Belediye başkanı kimdir? Çekmeköy Belediye başkan adayları
Çekmeköy Belediyesi hangi partide? Çekmeköy Belediye Başkanı kimdir? Çekmeköy Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Çekmeköy Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Çekmeköy Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Çekmeköy yerel seçim sonuçları..
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Çekmeköy Belediyesini 62.134 alınan oy ve%42.92 oy oranı ile AK Parti adayı Ahmet Poyraz kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %42.92
- CHP %32.23
- DP %22.14
- Saadet Partisi %0.91
- HDP %0.71
- DSP %0.64
- Diğer %0.45