Çekmeköy'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza

Çekmeköy, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda 2 kamyon ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Çekmeköy'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza - 1

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli mevkiinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çekmeköy'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza - 2

Edirne istikametine ilerleyen 34 KV 68 30 plakalı otomobil, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün  direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çaptı.

Çekmeköy'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza - 3

Arkadan gelen diğer araçlarında kaza yapan araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

Çekmeköy'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza - 4

2 kamyon ve 5 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çekmeköy'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza - 5

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Çekmeköy'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza - 6

Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Çekmeköy'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza - 7

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çekmeköy'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza - 8
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