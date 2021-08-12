Çekmeköy'de silahlı çatışma

Sokağa otomobiliyle gelen H.G. isimli bir kişi, aralarında daha önceden alacak verecek meselesi bulunan C.V. ile bir süre konuştu; ardından aracının camından C.V.'ye ateş etti.

YARALI YAKINLARI ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı C.V.'nin yakınları olay yerine koştu. C.V.'nin yakınları geç kaldığını öne sürdükleri ambulansa saldırmak istedi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri ise öfkeli kalabalığı durdurmak için havaya ateş etti.