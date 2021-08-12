Çekmeköy'de silahlı çatışma

İstanbul Çekmeköy'de aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi yaralanırken, yaralının yakınları olay yerine gelen ambulansa geç kaldığı gerekçesiyle saldırmak istedi. Polis ekipleri ise öfkeli kalabalığı durdurmak için havaya ateş etti.

İHA - DHA 12.08.2021 - 10:36

Çekmeköy'de silahlı çatışma - 1
Olay, dün gece saatlerinde Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi.
Çekmeköy'de silahlı çatışma - 2
Sokağa otomobiliyle gelen H.G. isimli bir kişi, aralarında daha önceden alacak verecek meselesi bulunan C.V. ile bir süre konuştu; ardından aracının camından C.V.'ye ateş etti.
Çekmeköy'de silahlı çatışma - 3
Saldırgan aracıyla uzaklaşırken ayağından yaralanan C.V., elindeki silahla kaçan otomobile doğru ateş etti.
Çekmeköy'de silahlı çatışma - 4

YARALI YAKINLARI ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı C.V.'nin yakınları olay yerine koştu. C.V.'nin yakınları geç kaldığını öne sürdükleri ambulansa saldırmak istedi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri ise öfkeli kalabalığı durdurmak için havaya ateş etti.
Çekmeköy'de silahlı çatışma - 5
Kurşunlardan bir kaçı sokak üzerinde bulunan medikal dükkanına isabet etti.
Çekmeköy'de silahlı çatışma - 6
Yaralı, hastaneye kaldırılırken polis şüpheli H.G'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Çekmeköy'de silahlı çatışma - 7
Çekmeköy'de silahlı çatışma - 8

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