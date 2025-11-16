Çelik Kubbe'ye yeni güç... Tolga hedefleri tam on ikiden vurdu

MKE Tolga sisteminin, komuta, kontrol, radar, elektro optik, elektronik karıştırıcı, silah sistemleri ve özel geliştirilen antidrone mühimmatı gibi soft-kill ve hard-kill çözümlerinin birlikte çalıştığı, tespit, teşhis, angajman ve imha döngüsünü kapsayan entegre bir çözüm sunduğunu vurgulayan Keleş, şöyle konuştu:

“Türkiye'nin ilan ettiği Çelik Kubbe'nin alt katmanı yani 3 bin metre ve daha altı katmandaki hava savunma, drone savunma altyapısı Tolga sistemiyle kurulmuş oldu. Bunun da canlı örneklerini burada hep beraber görmüş olduk. Bu sistemler şu anda dünyanın en fazla ihtiyaç duyduğu sistemler. Çünkü drone tehditleri, çok önemli bir tehdit olarak artık bütün ülkelerin üzerine çalıştığı bir konu.”