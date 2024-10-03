Cem Garipoğlu mezarı nerede, neden açılıyor? Cem Garipoğlu yaşıyor mu?
Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu bir kez daha gündem oldu. Karabulut ailesinin avukatlığını üstlenen Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildiğini duyurmuştu. Peki, Cem Garipoğlu mezarı nerede, neden açılıyor?
İstanbul’da 14 yıl önce Münevver Karabulut’u katleden ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun "ölmediği" iddiaları kamuoyunu uzun süredir meşgul ediliyordu. Saat 11:00 itibariyle Garipoğlu'nun mezarı açılıyor. İşlemin tamamlanması ardından, aile bireyleriyle DNA eşleştirmesi yapılacak.