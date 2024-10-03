Cem Garipoğlu mezarı nerede, neden açılıyor? Cem Garipoğlu yaşıyor mu?

Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu bir kez daha gündem oldu. Karabulut ailesinin avukatlığını üstlenen Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildiğini duyurmuştu. Peki, Cem Garipoğlu mezarı nerede, neden açılıyor?

Cem Garipoğlu mezarı nerede, neden açılıyor? Cem Garipoğlu yaşıyor mu? - 1

İstanbul’da 14 yıl önce Münevver Karabulut’u katleden ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun "ölmediği" iddiaları kamuoyunu uzun süredir meşgul ediliyordu. Saat 11:00 itibariyle Garipoğlu'nun mezarı açılıyor. İşlemin tamamlanması ardından, aile bireyleriyle DNA eşleştirmesi yapılacak.

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Cem Garipoğlu mezarı nerede, neden açılıyor? Cem Garipoğlu yaşıyor mu? - 2

NE OLMUŞTU?

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti. Cem Garipoğlu, 197 gün sonra yakalanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulunmuştu.

Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.

Cem Garipoğlu mezarı nerede, neden açılıyor? Cem Garipoğlu yaşıyor mu? - 3

MEZARI NEDEN AÇILIYOR?

O tarihten bu yana olaya intihar süsü verilerek yurt dışına kaçırıldığına yönelik iddialar gündemdeydi. İddiaların açıklığa kavuşmasını isteyen Karabulut ailesi fethi kabir işleminin yapılmasını talep etmişti. 3 Mart 2009 tarihinde, henüz 17 yaşındayken Türkiye'yi sarsan bir cinayete kurban giden Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi.

Cem Garipoğlu mezarı nerede, neden açılıyor? Cem Garipoğlu yaşıyor mu? - 4

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI NEREDE?

Garipoğlu'nun cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Karacaahmet Mezarlığı, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alan İstanbul'un en büyük ve aynı zamanda en eski mezarlığıdır.

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