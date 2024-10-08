Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? Adli Tıp Cem Garipoğlu ile ilgili DNA raporu sonucunu açıkladı
Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu sorusu için merakla beklenen yanıt, Adli Tıp raporunun açıklanmasıyla birlikte belli oldu. 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Daha sonra cezaevine giren ve intihar eden Cem Garipoğlu'nun yaşadığı iddiaları üzerine mezarı açıldı ve yaşadığı iddialarına dair kesin sonuç belirlendi. Peki, Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu?
17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'u, 3 Mart 2009 tarihinde öldüren Cem Garipoğlu, aylarca aranmış ve daha sonra teslim olarak cezaevine gönderilmişti. Cem Garipoğlu tutuklandıktan bir süre sonra cezaevinde intihar ederek hayatına son vermişti. Fakat Karabulut ailesi Cem Garipoğlu'nun ölümüne inanmamış ve DNA testi için başvuruda bulundu. Peki, Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu?