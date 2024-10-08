Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? Adli Tıp Cem Garipoğlu ile ilgili DNA raporu sonucunu açıkladı

Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu sorusu için merakla beklenen yanıt, Adli Tıp raporunun açıklanmasıyla birlikte belli oldu. 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Daha sonra cezaevine giren ve intihar eden Cem Garipoğlu'nun yaşadığı iddiaları üzerine mezarı açıldı ve yaşadığı iddialarına dair kesin sonuç belirlendi. Peki, Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu?

Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? Adli Tıp Cem Garipoğlu ile ilgili DNA raporu sonucunu açıkladı - 1

17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'u, 3 Mart 2009 tarihinde öldüren Cem Garipoğlu, aylarca aranmış ve daha sonra teslim olarak cezaevine gönderilmişti. Cem Garipoğlu tutuklandıktan bir süre sonra cezaevinde intihar ederek hayatına son vermişti. Fakat Karabulut ailesi Cem Garipoğlu'nun ölümüne inanmamış ve DNA testi için başvuruda bulundu. Peki, Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu?

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Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? Adli Tıp Cem Garipoğlu ile ilgili DNA raporu sonucunu açıkladı - 2

CEM GARİPOĞLU ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Mezarı açılan ve Adli Tıp tarafından DNA testi yapılan mezardaki naaşın Cem Garioğlu'na ait olduğu açıklandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan inceleme sonucunda mezardan alınan kemiklerde yapılan DNA incelemesinin, Cem Garipoğlu’nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu belirledi.

Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? Adli Tıp Cem Garipoğlu ile ilgili DNA raporu sonucunu açıkladı - 3

BAŞSAVCILIK AÇIKLADI

Başsavcılığın açıklamasında, Garipoğlu’nun mezarında 3 Ekim günü feth-i kabir işlemi yapıldığı hatırlatıldı.

Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? Adli Tıp Cem Garipoğlu ile ilgili DNA raporu sonucunu açıkladı - 4

Biyoloji İhtisas Dairesi’nin mezardan alınan kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemelerini büyük bir titizlikle gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, “Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, Baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule’nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu’na ait olup yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir.” denildi.

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