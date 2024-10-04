Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? Mezardan çıkan şeffaf poşetin sırrı!
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun açılan mezarında şeffaf naylon bir poşet bulundu. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, durumun şüphe yarattığını söyledi. Epözdemir, mezardan çıkan poşette DNA incelemesi yapılmasını talep etti.
Münevvet Karabulut’u vahşice katleden Cem Garioğlu’nun ölümüne ilişkin 10 yıldır farklı iddialar gündeme geliyor.
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