Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? Mezardan çıkan şeffaf poşetin sırrı!

DNA İNCELEMESİ İSTEDİ

Mezarda bulunan şeffaf naylon poşeti anlamlandıramadığını söyleyen Epözdemir, bu durumun kafatası ile kemiklerin sonradan bir poşet ile mezara konulduğuna dair şüphe içerdiğini ifade etti.

Epözdemir, konu ile ilgili savcılıktan poşete el konulması ve parmak iziyle DNA incelemesi yapılmasını talep etti.