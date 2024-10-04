Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? Mezardan çıkan şeffaf poşetin sırrı!

Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun açılan mezarında şeffaf naylon bir poşet bulundu. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, durumun şüphe yarattığını söyledi. Epözdemir, mezardan çıkan poşette DNA incelemesi yapılmasını talep etti.

Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? Mezardan çıkan şeffaf poşetin sırrı! - 1

Münevvet Karabulut’u vahşice katleden Cem Garioğlu’nun ölümüne ilişkin 10 yıldır farklı iddialar gündeme geliyor.

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Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? Mezardan çıkan şeffaf poşetin sırrı! - 2

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabulut ailesinin talebi üzerine Garipoğlu’nun mezarının açılmasına karar verdi.

Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? Mezardan çıkan şeffaf poşetin sırrı! - 3

Garipoğlu’nun mezarı dün geniş güvenlik önlemleri altında açıldı.

Mezardan çıkan kafatası ve kemikler biraraya getirilerek Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? Mezardan çıkan şeffaf poşetin sırrı! - 4

“CEM GARİPOĞLU’NUN MEZARINDAN NAYLON BİR POŞET ÇIKTI”

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mezarda şüphe yaratan bir poşet bulunduğunu söyledi.

Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? Mezardan çıkan şeffaf poşetin sırrı! - 5

DNA İNCELEMESİ İSTEDİ

Mezarda bulunan şeffaf naylon poşeti anlamlandıramadığını söyleyen Epözdemir, bu durumun kafatası ile kemiklerin sonradan bir poşet ile mezara konulduğuna dair şüphe içerdiğini ifade etti.

Epözdemir, konu ile ilgili savcılıktan poşete el konulması ve parmak iziyle DNA incelemesi yapılmasını talep etti.
Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? Mezardan çıkan şeffaf poşetin sırrı! - 6

OTOPSİYE GİREN DOKTOR KONUŞTU

Garipoğlu’nun ölümüne ilişkin iki önemli isim ise açıklamalarda bulundu.

Garipoğlu’nun intiharının ardından otopsiye giren Prof. Dr. Sermet Koç, o dönem yapılan DNA testlerinin Garipoğlu’nun kimliği doğruladığını anlattı.

Habertürk yayınında anne ve babanın da otopside olduğunu vurgulayan Koç, “Fiziksel benzerlik ve diğer bütün hususlar gözümüzün önünde gerçekleşti.” dedi.
Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? Mezardan çıkan şeffaf poşetin sırrı! - 7

CEZAEVİ SAVCISINDAN YILLAR SONRA İLK AÇIKLAMA

Dönemin Silivri Cezaevi’nden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Metin Arda ise Garipoğlu’nun cesedinin sabah sayım yapan personel tarafından bulunduğunu söyledi.

Olaydan yıllar sonra ilk kez konuşan Arda, Garipoğlu’nun başına poşet geçirip havasız kalarak öldüğünü anlattı.
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