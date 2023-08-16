Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Adalet Bakanı Tunç'tan Cem Garipoğlu açıklaması
2009 yılında Münevver Karabulut’u vahşice katleden katil Cem Garipoğlu’nun mezarının açılıp cesedinin tespit edilmesi talebi bir süredir gündemdeydi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Cem Garipoğlu sorularına yanıt geldi. Peki, Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı?
Münevver Karabulut, 14 yıl önce İstanbul Başakşehir’de Cem Garipoğlu’nun ailesine ait evde hunharca öldürülmüştü. Katil zanlısı Cem Garipoğlu, cinayetten 197 gün sonra yakalanmıştı.