Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı: Ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
Münevver Karabulut'u öldüren ve tutuklandıktan sonra kaldığı hücrede ölü bulunan Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Kazma işleminin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Garipoğlu'nun mezarı açılmadan önce polis mezarlık etrafında bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözemir, cesedin tamamının mezardan çıkarılıp Adli Tıp Kurumu'na götüülüp DNA örnekleriyle eşleştirme yapılacağını açıkladı.
İstanbul Bahçeşehir'deki bir villada 2009 yılında Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun tutuklu olduğu cezaevinde gerçekten intihar edip etmediği sorusuna yanıt bulacak.