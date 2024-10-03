Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor

Münevver Karabulut'u öldüren ve tutuklandıktan sonra kaldığı hücrede ölü bulunan Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor. Garipoğlu'nun mezarı açılmadan önce polis mezarlık etrafında bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözemir, cesedin tamamının mezardan çıkarılıp Adli Tıp Kurumu'na götüülüp DNA örnekleriyle eşleştirme yapılacağını açıkladı.

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor - 1

İstanbul Bahçeşehir'deki bir villada 2009 yılında Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun tutuklu olduğu cezaevinde gerçekten intihar edip etmediği sorusuna yanıt bulacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor - 2

Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılması Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi.

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor - 3

Polis ekipleri Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı.

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor - 4

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat üzerine savcılık, Üsküdar’da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrin bugün saat 11.00’de açılmasına karar verildi.

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor - 5

EKİPLER MEZARLIKTA

Fethi kabir işlemi için görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve mezarı kazmak için görevlendirilen kişiler mezarlığa geldi.

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor - 6

"DNA ÖRNEKLERİ ALINACAK"

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözemir, fethi kabir işlemi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Mezarın açılacağını ve cesedin tamamının alınıp Adli Tıp Kurumu'na götürüleceğine dikkat çeken Epözdemir, "Burada DNA'lara bakılacak. Biyolojik ve kimyasal işlemler yapılacak." dedi.

Epözdemir, cesede çok kapsamlı işlem yapılmasını gerektiğinin altına çizdi.

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor - 7

"DİŞ, SAÇ VE SIRT KEMİKLERİNDEN DNA ALINACAK"

Cesedin diş, saç ve sırt kemiklerinden DNA alınacağını ifade eden Epözdemir, işlemlerin ardından tekrar mezara konulacağını açıkladı. 

Epözdemir, ailenin kuşkularının giderilmesinin ifade edip sağlıklı bir sonuç tespit edilememesi durumunda kamu vicdanının rahatsız olacağını belirtti.

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor - 8

NE OLMUŞTU?

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü.

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor - 9
Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor - 10
Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor - 11
Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor - 12
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