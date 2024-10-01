Cem Garipoğlu'nun mezarında nöbet: Polisler bölgeden ayrılmıyor
Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 15 yıl geçti ancak tartışmalar hala sürüyor. Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00’de açılmasına karar verildi. Polis ekipleri, Garipoğlu’nun kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla nöbet tutuyor.
POLİS MEZARLIKTA NÖBETTE
10 yıl sonra açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı’nda, polis ekiplerinin güvenliği sağlamak amacıyla nöbet tuttuğu görüldü.