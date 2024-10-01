Cem Garipoğlu'nun mezarında nöbet: Polisler bölgeden ayrılmıyor

Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 15 yıl geçti ancak tartışmalar hala sürüyor. Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00’de açılmasına karar verildi. Polis ekipleri, Garipoğlu’nun kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla nöbet tutuyor.

Cem Garipoğlu'nun mezarında nöbet: Polisler bölgeden ayrılmıyor - 1

POLİS MEZARLIKTA NÖBETTE

10 yıl sonra açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı’nda, polis ekiplerinin güvenliği sağlamak amacıyla nöbet tuttuğu görüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cem Garipoğlu'nun mezarında nöbet: Polisler bölgeden ayrılmıyor - 2

Münevver Karabulut, 2009 yılında İstanbul Bahçeşehir’de bulunan bir villada Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü.

Cem Garipoğlu'nun mezarında nöbet: Polisler bölgeden ayrılmıyor - 3

Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulundu.

Cem Garipoğlu'nun mezarında nöbet: Polisler bölgeden ayrılmıyor - 4

Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etti.

Cem Garipoğlu'nun mezarında nöbet: Polisler bölgeden ayrılmıyor - 5

Talebi kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazdı.

Cem Garipoğlu'nun mezarında nöbet: Polisler bölgeden ayrılmıyor - 6

Savcılık, Üsküdar'da bulunan Karacaahmet mezarlığındaki kabrin 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de açılmasına karar verdi. Garipoğlu’nun cesedinden alınacak kemik örnekleri ile kimlik eşleşmesi yapılacak.

Cem Garipoğlu'nun mezarında nöbet: Polisler bölgeden ayrılmıyor - 7

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu.

Cem Garipoğlu'nun mezarında nöbet: Polisler bölgeden ayrılmıyor - 8

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti.
Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.

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