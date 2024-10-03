Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginç ayrıntı: Rapor ne zaman çıkacak?

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı 10 yıl sonra açıldı. Cenaze, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, NTV canlı yayınında fethi kabir işleminde yaşanılanları anlattı. Ailenin avukatı, mezarın su almadığını ifade ederken bu duruma ekiplerin de şaşırdığını belirtti. Epözdemir, adli tıp raporunun ne zaman çıkacağını da açıkladı.

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginç ayrıntı: Rapor ne zaman çıkacak? - 1

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı.

Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı: Ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

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Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginç ayrıntı: Rapor ne zaman çıkacak? - 2

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının "fethi kabir" kararı doğrultusunda, İstanbul Adli Tıp Kurumu ekibi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme uzmanları, sabah saatlerinde Garipoğlu'nun Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine geldi.

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Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginç ayrıntı: Rapor ne zaman çıkacak? - 3

Mezarlıkta Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de hazır bulundu.

Karabulut ve Garipoğlu ailesi ise mezarlığa gelmedi.

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginç ayrıntı: Rapor ne zaman çıkacak? - 4

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis ekipleri, mezar çevresini bariyerlerle çevirdi ve yoğun güvenlik önlemi aldı. Mezarın bulunduğu bölüm girişinde iki ayrı kontrol noktası kurulurken, bu alana girişlerde kimlik kontrolü de yapıldı.

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginç ayrıntı: Rapor ne zaman çıkacak? - 5
Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginç ayrıntı: Rapor ne zaman çıkacak? - 6

İşlemin ardından mezardan çıkarılan cesedin kemikleri ceset torbasına konularak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginç ayrıntı: Rapor ne zaman çıkacak? - 7

KAZMA İŞLEMLERİ SIRASINDA NELER YAŞANDI?

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, NTV yayınında fethi kabir işleminde yaşanılanları anlattı.

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginç ayrıntı: Rapor ne zaman çıkacak? - 8

Savcılığın her iki ailenin de fethi kabir işlemleri sırasında mezarlıkla olmasını istediğini dile getiren Epözdemir, "Bizim vekillerimiz travma yaşamak istemedikleri için katılmamayı uygun gördüler. Diğer tarafın da sadece avukatları geldi." dedi.

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginç ayrıntı: Rapor ne zaman çıkacak? - 9

İşlem sırasında birçok görevlinin ve iki adli tıp uzmanının olduğunu ifade eden Epözdemir, olay yeri inceleme ekiplerinin işlemi kayıt altına alındığını söyledi.

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginç ayrıntı: Rapor ne zaman çıkacak? - 10

Kazma işleminin gerçekleştirildiği zaman iki aşamalı bir mezar gördüklerini de belirten Epözdemir, mezarın yukarısının boş olduğunu hiçbir kefen ya da bez parçasının bulunmadığını açıklayıp "Kafatası ve kemikler toprağın üzerinde değişiklik yerlerde bulundu. Hayatın olağan akışına mantık ve fizik kurallarına uymaz. Daha önce açılan cesetlerde kefen ve bez olduğunu gördük." dedi.

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginç ayrıntı: Rapor ne zaman çıkacak? - 11

"MEZAR SU ALMAMIŞ"

Mezarın su almamasına ekiplerin de şaşırdığını dile getiren Epözdemir, kemik parçalarının ve kafatasının sonradan bırakılmış olabileceğini öne sürüp "Bu da bir ihtimal." dedi.

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginç ayrıntı: Rapor ne zaman çıkacak? - 12

RAPOR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adli Tıp Kurumu'nun incelemelerini yapacağını belirtip Garipoğlu ailesinin de kan ve DNA örneği vermeye gittiklerini dile getiren Epözdemir, "En fazla bir hafta içerisinde adli tıp raporunun tanzim edileceği kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginç ayrıntı: Rapor ne zaman çıkacak? - 13

Ailenin daha önce fethi kabir işleminin gerçekleştirilmesini istemediğini ancak son 3 yıldır yaşanan gelişmelerden dolayı şüphe içerisinde olduğunu da sözlerine ekleyen Epözdemir, "Garipoğlu ailesi cinayetin işlendiği sembol olan kanepede mutlu fotoğraf yayımladı. Testereli fotoğraflar paylaşılıyor. Münevver'in katlediği gün kutlamalar yapılıyor." dedi.

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginç ayrıntı: Rapor ne zaman çıkacak? - 14
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