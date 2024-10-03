Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginç ayrıntı: Rapor ne zaman çıkacak?
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı 10 yıl sonra açıldı. Cenaze, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, NTV canlı yayınında fethi kabir işleminde yaşanılanları anlattı. Ailenin avukatı, mezarın su almadığını ifade ederken bu duruma ekiplerin de şaşırdığını belirtti. Epözdemir, adli tıp raporunun ne zaman çıkacağını da açıkladı.
İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı.
Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı: Ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü