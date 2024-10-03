Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginç ayrıntı: Rapor ne zaman çıkacak?

Kazma işleminin gerçekleştirildiği zaman iki aşamalı bir mezar gördüklerini de belirten Epözdemir, mezarın yukarısının boş olduğunu hiçbir kefen ya da bez parçasının bulunmadığını açıklayıp "Kafatası ve kemikler toprağın üzerinde değişiklik yerlerde bulundu. Hayatın olağan akışına mantık ve fizik kurallarına uymaz. Daha önce açılan cesetlerde kefen ve bez olduğunu gördük." dedi.