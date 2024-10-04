Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? İntihar sonrası otopsiye giren doktor ve dönemin savcısı konuştu
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun ölümüne ilişkin iki önemli isim açıklamalarda bulundu. Garipoğlu’nun intiharının ardından otopsiye giren Prof. Dr. Sermet Koç, o dönem yapılan DNA testlerinin Garipoğlu’nun kimliği doğruladığını anlattı. Dönemin Silivri Cezaevi’nden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Metin Arda ise Garipoğlu’nun cesedinin sabah sayım yapan personel tarafından bulunduğunu söyledi. Olaydan yıllar sonra ilk kez konuşan Arda, Garipoğlu’nun başına poşet geçirip havasız kalarak öldüğünü anlattı.
İntihar mı etti, öldü gibi gösterilerek yurt dışına mı kaçtı, yoksa mezar boş muydu?
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu ile ilgili 10 yıldır farklı iddialar gündeme geldi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabulut ailesinin talebi üzerine mezarın açılmasına karar verdi.
Garipoğlu’nun mezarı dün açıldı.
Mezardan çıkan kafatası ve kemikler biraraya getirilerek Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Mezardaki cesedin Garipoğlu’na ait olup olmadığı, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
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