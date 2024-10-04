Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? İntihar sonrası otopsiye giren doktor ve dönemin savcısı konuştu

“ELLERİ SERBEST HALDEYDİ, NEDEN POŞETİ ÇIKARMADI?”

Haberi almalarıyla birlikte kurum müdürüyle beraber koğuşa gittiklerini anatan Arda, savcı gelene kadar Garipoğlu’nun başındaki poşete hiç dokunulmadığını ifade etti.

Garipoğlu’nun ellerinin serbest halde olduğunu, havasız kaldığında can havliyle poşeti neden yırtmadığını olay yerinde görevli Adli Tıp personeline sorduğunu anlatan Arda, “Uyuşma ve baygınlık diye anlattı bana.” ifadesini kullandı.