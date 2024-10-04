Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? İntihar sonrası otopsiye giren doktor ve dönemin savcısı konuştu

Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun ölümüne ilişkin iki önemli isim açıklamalarda bulundu. Garipoğlu’nun intiharının ardından otopsiye giren Prof. Dr. Sermet Koç, o dönem yapılan DNA testlerinin Garipoğlu’nun kimliği doğruladığını anlattı. Dönemin Silivri Cezaevi’nden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Metin Arda ise Garipoğlu’nun cesedinin sabah sayım yapan personel tarafından bulunduğunu söyledi. Olaydan yıllar sonra ilk kez konuşan Arda, Garipoğlu’nun başına poşet geçirip havasız kalarak öldüğünü anlattı.

Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? İntihar sonrası otopsiye giren doktor ve dönemin savcısı konuştu - 1

İntihar mı etti, öldü gibi gösterilerek yurt dışına mı kaçtı, yoksa mezar boş muydu?

Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu ile ilgili 10 yıldır farklı iddialar gündeme geldi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabulut ailesinin talebi üzerine mezarın açılmasına karar verdi.

Garipoğlu’nun mezarı dün açıldı.

Mezardan çıkan kafatası ve kemikler biraraya getirilerek Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Mezardaki cesedin Garipoğlu’na ait olup olmadığı, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginç ayrıntı: Rapor ne zaman çıkacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? İntihar sonrası otopsiye giren doktor ve dönemin savcısı konuştu - 2

OTOPSİYE GİREN PROFESÖR KONUŞTU

Kamuoyu Adli Tıp’tan gelecek raporu beklerken, Garipoğlu’nun intihar ettiği dönemde görev yapan iki önemli isim açıklamalarda bulundu.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsiye giren Prof. Dr. Sermet Koç, Garipoğlu’nun anne ve babasının da otopsi sırasında yanlarında olduğunu söyledi.
Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? İntihar sonrası otopsiye giren doktor ve dönemin savcısı konuştu - 3

“DNA İNCELEMELERİ KİMLİĞİ DOĞRULADI”

Habertürk yayınında konuşan Koç, “Fiziksel benzerlik ve diğer bütün hususlar gözümüzün önünde gerçekleşti.” dedi.

O dönem aileden alınan örneklerle yapılan DNA incelemelerinin, Garipoğlu’nun kimliğini doğruladığını anlatan Koç, iple boğulma iddialarını da yalanladı.
Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? İntihar sonrası otopsiye giren doktor ve dönemin savcısı konuştu - 4

“BAYILINCA ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ”

Garipoğlu’nun başına poşet geçirip, kendini havasız bırakarak bayıldığını ve ölümün de böyle gerçekleştiğini söyleyen Koç, otopside kamera kaydı yapıldığını ve fotoğraflar çekildiğini de anlattı.

Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? İntihar sonrası otopsiye giren doktor ve dönemin savcısı konuştu - 5

DÖNEMİN SAVCISI İLK KEZ KONUŞTU

Garipoğlu’nun ölümüne ilişkin dönemin Silivri Cezaevi’nden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Metin Arda ise intiharın ardından yıllar sonra ilk kez konuştu.

Arda, intiharın sabah sayımını yapan personel tarafından fark edildiğini söyledi.
Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? İntihar sonrası otopsiye giren doktor ve dönemin savcısı konuştu - 6

“ELLERİ SERBEST HALDEYDİ, NEDEN POŞETİ ÇIKARMADI?”

Haberi almalarıyla birlikte kurum müdürüyle beraber koğuşa gittiklerini anatan Arda, savcı gelene kadar Garipoğlu’nun başındaki poşete hiç dokunulmadığını ifade etti.

Garipoğlu’nun ellerinin serbest halde olduğunu, havasız kaldığında can havliyle poşeti neden yırtmadığını olay yerinde görevli Adli Tıp personeline sorduğunu anlatan Arda, “Uyuşma ve baygınlık diye anlattı bana.” ifadesini kullandı.
Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? İntihar sonrası otopsiye giren doktor ve dönemin savcısı konuştu - 7

“BAŞKA YÖNTEMLER DE DENEMİŞ”

Eski savcı Metin Arda, Cem Garipoğlu’nun başına poşet geçirmeden önce başka yöntemleri denediğini de söyledi.

Arda, “Pencerede ip kalıntısı vardı. Onu bir denemiş. Onda sanırım cesaret edememiş olabilir. Bu poşet yöntemini denemiş.” ifadelerini kullandı.
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