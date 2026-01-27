Cemre düşme tarihleri 2026: İlk cemre havaya ne zaman düşecek?
27.01.2026 17:04
NTV - Haber Merkezi
Ocak ayının son günleri yaklaşırken, dondurucu soğukların ardından bahar aylarının müjdecisi olan cemre düşmeleri yaklaşıyor. Şubat ayından itibaren kış soğuklarının yavaş yavaş yerini sıcak havalara doğru bırakacak olmasıyla birlikte, doğanın uyanışını müjdeleyen cemre tarihleri de netleşmeye başladı. Anadolu’nun kadim geleneklerinden biri olan cemre düşmeleriyle, ilk hava, sonra su ve en son toprak ısınacak. Peki, 2026 yılında ilk cemre havaya ne zaman düşecek? İşte adım adım bahar takvimi.
2026 cemre düşme tarihleri, şubat ayına kısa bir zaman kala binlerce kişi tarafından araştırılmaya başladı. "Ateş", "kor" anlamına gelen ve sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşecek olan cemreler halk arasında baharın gelişi olarak kabul ediliyor. 2026 yılı itibarıyla ise cemrelerin hangi tarihlerde düşeceği merak konusu oldu. Peki, ilk cemre ne zaman havaya düşecek?
İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.
Cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 5-6 Mart 2026 tarihlerinde toprağa düşecek.
Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.
CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?
"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.
"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.