Cemre düşme tarihleri: Cemre suya düştü mü? 2. cemre ne zaman düşecek?
"Ateş parçası" veya "kor halindeki ateş" anlamına gelen ve ısınmayı ifade eden cemrenin ilki şubat ayında düştü. Havaların ısınmasını bekleyen vatandaşlar, 2.cemrenin düşeceği tarihi merak ediyor. Şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Peki, cemre suya düştü mü? 2. cemre ne zaman düşecek?
Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.