Cemre düşme tarihleri: Cemre suya düştü mü? 2. cemre ne zaman düşecek?

"Ateş parçası" veya "kor halindeki ateş" anlamına gelen ve ısınmayı ifade eden cemrenin ilki şubat ayında düştü. Havaların ısınmasını bekleyen vatandaşlar, 2.cemrenin düşeceği tarihi merak ediyor. Şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Peki, cemre suya düştü mü? 2. cemre ne zaman düşecek?

Cemre düşme tarihleri: Cemre suya düştü mü? 2. cemre ne zaman düşecek? - 1

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.


TÜRKİYE HABERLERİ

Cemre düşme tarihleri: Cemre suya düştü mü? 2. cemre ne zaman düşecek? - 2

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hâli olduğu söylenebilir.

Cemre düşme tarihleri: Cemre suya düştü mü? 2. cemre ne zaman düşecek? - 3

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEMRENİN DÜŞTÜĞÜ TARİH

Havaların ısınmasını temsil eden ve bahar bayramı nevruzun da yaklaştığının göstergesi olan cemre her yıl ilk 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek. 

Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

Cemre düşme tarihleri: Cemre suya düştü mü? 2. cemre ne zaman düşecek? - 4

"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarı çıkaramadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

Cemre düşme tarihleri: Cemre suya düştü mü? 2. cemre ne zaman düşecek? - 5

Uzmanlar, cemre dönemlerinde hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanabileceğine dikkat çekerek, vatandaşları ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

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