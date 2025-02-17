Cemre düştü mü, 1. cemre ne zaman düşecek? Cemrenin havaya, toprağa, suya düşme tarihleri

Cemre düşme tarihleri, şubat ayının son günlerine doğru bir kez daha gündeme geldi. Havaların ısınmasının müjdecisi cemrelerin ilki şubat ayında havaya düşüyor. Peki cemre düştü mü, 1. cemre ne zaman düşecek? Cemrenin havaya, toprağa, suya düşme tarihlerine ilişkin ayrıntıları derledik...

Cemre düştü mü, 1. cemre ne zaman düşecek? Cemrenin havaya, toprağa, suya düşme tarihleri - 1

Kış aylarının yavaş yavaş sona erdiğini müjdeleyen cemre düşmesi, halk arasında baharın habercisi olarak kabul edilir. 2025 yılında ilk cemrenin düşeceği tarih, doğa olaylarını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 1. cemre ne zaman düşecek? Cemre sırasıyla nereye düşer?

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Cemre düştü mü, 1. cemre ne zaman düşecek? Cemrenin havaya, toprağa, suya düşme tarihleri - 2

CEMRE NE DEMEK?

Cemre, kelime anlamı olarak "kor, ateş" anlamına gelir. Halk inanışına göre cemreler, kışın bitişini ve baharın gelişini simgeler. Sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen cemreler, havaların ısınmaya başlamasına işaret eder.

Cemre düştü mü, 1. cemre ne zaman düşecek? Cemrenin havaya, toprağa, suya düşme tarihleri - 3

İLK CEMRE NE ZAMAN, NEREYE DÜŞER?

Havaların ısınmasını temsil eden ve bahar bayramı nevruzun da yaklaştığının göstergesi olan cemre ilk 19-20 Şubat'ta havaya düşecek

Cemre düştü mü, 1. cemre ne zaman düşecek? Cemrenin havaya, toprağa, suya düşme tarihleri - 4

CEMRE DÜŞMESİYLE NE OLUR?

Halk arasında cemrelerin düşmesiyle birlikte:

Hava sıcaklıkları artmaya başlar.
Sular ısınır, don olayları azalır.
Toprak ısınıp tarım için uygun hale gelir.
Göçmen kuşlar geri dönmeye başlar.

Özellikle çiftçiler ve doğa severler için cemre düşmesi, baharın müjdecisi olarak büyük bir öneme sahiptir.

Cemre düştü mü, 1. cemre ne zaman düşecek? Cemrenin havaya, toprağa, suya düşme tarihleri - 5

Cemrelerin düşmesiyle birlikte doğada canlanma başlar. Ağaçlar tomurcuklanır, çiçekler açar ve sıcaklıklar yükselmeye başlar. Mart ayının gelmesiyle birlikte kışın soğuk günleri geride kalır ve baharın sıcaklığı hissedilir.

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