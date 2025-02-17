Cemre düştü mü, 1. cemre ne zaman düşecek? Cemrenin havaya, toprağa, suya düşme tarihleri
Cemre düşme tarihleri, şubat ayının son günlerine doğru bir kez daha gündeme geldi. Havaların ısınmasının müjdecisi cemrelerin ilki şubat ayında havaya düşüyor. Peki cemre düştü mü, 1. cemre ne zaman düşecek? Cemrenin havaya, toprağa, suya düşme tarihlerine ilişkin ayrıntıları derledik...
Kış aylarının yavaş yavaş sona erdiğini müjdeleyen cemre düşmesi, halk arasında baharın habercisi olarak kabul edilir. 2025 yılında ilk cemrenin düşeceği tarih, doğa olaylarını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 1. cemre ne zaman düşecek? Cemre sırasıyla nereye düşer?