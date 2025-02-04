Cemre ne zaman düşecek? 2025 1. cemre düşme tarihi

Vatandaşlar arasında kıştan bahara geçisin sembolü olan ve sıcaklıkların artmasını ifade eden üç cemreden ilkinin 2025 yılında ne zaman düşeceği merak konusu oldu. Halk takvimine göre kıştan bahara geçisin sembolü olan ve ısınmayı ifade eden cemrenin 2025'te düşeceği tarihler şimdiden araştırılıyor. İnanışa göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor.