Cemre ne zaman düşecek? 2025 1. cemre düşme tarihi

Halk inanışa göre baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve Arapça anlam olarak da "Ateş hali", "Yanmış halde" ve "Kor ateş" anlamlarına gelen, ısınmayı ifade eden cemrelerin ilkinin havaya düşmesinin ardından, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşüyor. Peki, Cemre ne zaman düşüyor? İlk cemre ne zaman düşecek?

Cemre ne zaman düşecek? 2025 1. cemre düşme tarihi - 1

Vatandaşlar arasında kıştan bahara geçisin sembolü olan ve sıcaklıkların artmasını ifade eden üç cemreden ilkinin 2025 yılında ne zaman düşeceği merak konusu oldu. Halk takvimine göre kıştan bahara geçisin sembolü olan ve ısınmayı ifade eden cemrenin 2025'te düşeceği tarihler şimdiden araştırılıyor. İnanışa göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor.

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Cemre ne zaman düşecek? 2025 1. cemre düşme tarihi - 2

2025 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor.

Cemre ne zaman düşecek? 2025 1. cemre düşme tarihi - 3

Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.

Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşüyor.

Cemre ne zaman düşecek? 2025 1. cemre düşme tarihi - 4

CEMRE NE DEMEK, ANLAMI NE? 


"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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