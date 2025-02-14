Cemreler ne zaman düşecek? 1. Cemre düşme tarihi
2025 cemre düşme tarihleri merak konusu oldu. Orta Asya'dan Arap coğrafyasına, Çin'den Yunanistan'a pek çok kültürde, yılın neredeyse aynı günleri, cemrelerin düşerek ya da yükselerek havayı, toprağı ve suyu ısıttığı tarihler olarak kabul ediliyor. Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor. Peki, cemrelerin ilki ne zaman düşer?
Halk kültüründe "baharın habercisi" olarak kabul edilen cemrenin birincisi havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşecek. Halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.