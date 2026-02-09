Cemreler ne zaman düşecek, hangi ayda düşecek? 2026 cemre düşme tarihleri
NTV - Haber Merkezi
Kış aylarını yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanırken, baharın uyanışını müjdeleyen cemre düşmesi heyecanı başladı. Halk tarafından baharın habercisi kabul edilen cemrelerin 2026 yılı düşme tarihleri netleşti. İlk cemrenin havaya düşmesine artık sadece 10 gün kaldı. Peki, cemreler ne zaman, hangi tarihlerde düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? İşte havaya, suya ve toprağa düşecek 2026 cemre tarihleri.
Anadolu'da yüzyıllardır süren geleneklere göre cemreler, şubat ayının sonundan itibaren birer hafta arayla üç aşamada düşerek kışın sona erdiğini müjdeliyor. 2026 yılı için beklenen o tarihler ise belli oldu. Peki, cemreler ne zaman düşecek, hangi ayda düşecek? İşte 2026 cemre düşme tarihleri.
İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.
Cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 5-6 Mart 2026 tarihlerinde toprağa düşecek.
Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.
CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?
"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.
"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.