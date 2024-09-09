Cenaze aileye teslim edildi: Küçük Narin köyünde defnedilecek
Kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında çuval içinde ölü olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlenmelerinin ardından aileye teslim edildi. Küçük Narin'in cenazesinin bugün Tavşantepe Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.