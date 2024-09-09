Cenaze aileye teslim edildi: Küçük Narin köyünde defnedilecek

Kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında çuval içinde ölü olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlenmelerinin ardından aileye teslim edildi. Küçük Narin'in cenazesinin bugün Tavşantepe Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi.

Cenaze aileye teslim edildi: Küçük Narin köyünde defnedilecek - 1

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

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Cenaze aileye teslim edildi: Küçük Narin köyünde defnedilecek - 2

11 saate yakın süren otopsi işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Narin'in cansız bedeni abisine teslim edildi.

Adli Tıp Kurumundan alınan Narin Güran'ın cansız bedeni yıkanmak üzere Yeniköy mezarlığına götürüldü.

Cenaze aileye teslim edildi: Küçük Narin köyünde defnedilecek - 3

Narin'in daha sonra köy mezarlığında defnedileceği belirtildi.

Şu sıralarda Narin için cenaze töreni düzenleniyor.

Cenaze aileye teslim edildi: Küçük Narin köyünde defnedilecek - 4

ÇUVAL İÇİNDE BULUNMUŞTU

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, dün, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Cenaze aileye teslim edildi: Küçük Narin köyünde defnedilecek - 5

ANNE, BABA, ABİ DAHİL 24 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

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