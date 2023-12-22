Cenaze için geldi, husumetlisi pusuya düşürdü

Kocaeli’nden cenaze için Düzce’ye gelen Ali Yavuz, kendisini takip eden husumetlisi tarafından öldürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Gümüşova ilçesinde meydana geldi.

İddiaya göre, daha önce Sami G. ile yaşadığı husumet sebebiyle Düzce’den taşınıp Kocaeli’ye yerleşen Ali Yavuz, bir yakınının cenazesi için Düzce’ye geldi.