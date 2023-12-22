Cenaze için geldi, husumetlisi pusuya düşürdü

Kocaeli’nden yakınının cenazesi için Düzce’ye gelen Ali Yavuz, kendisini takip eden husumetlisi Sami G. tarafından başından vurularak öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan Sami G.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Cenaze için geldi, husumetlisi pusuya düşürdü - 1

Kocaeli’nden cenaze için Düzce’ye gelen Ali Yavuz, kendisini takip eden husumetlisi tarafından öldürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Gümüşova ilçesinde meydana geldi.

İddiaya göre, daha önce Sami G. ile yaşadığı husumet sebebiyle Düzce’den taşınıp Kocaeli’ye yerleşen Ali Yavuz, bir yakınının cenazesi için Düzce’ye geldi.

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Cenaze için geldi, husumetlisi pusuya düşürdü - 2

Sami G., cenaze namazı için Gümüşova ilçesine geldiğini haber alıp takip ettiği Ali Yavuz’un başına, tabancayla 3 el ateş açıp kaçtı.

Cenaze için geldi, husumetlisi pusuya düşürdü - 3

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ali Yavuz’un otomobilinin içinde yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Cenaze için geldi, husumetlisi pusuya düşürdü - 4

Yavuz’un cenazesi, savcının incelemeleri sonrası morga kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan Sami G.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
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