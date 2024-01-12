Cenaze namazı kılanların arasına dalan kamyon şoförü ve şirket ortaklarına hapis istemi
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kamyonun mezarlıkta cenaze namazı kılmaya hazırlanan kalabalığın arasına daldığı, 6 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin tutuklanan şoförü Cengiz Aksu ile şirket ortakları İbrahim Akçadağ ve tutuksuz Kemal Gümüştekin hakkında 157 yıldan 262'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Kaza, 9 Eylül 2023 tarihinde Andırın'a bağlı Darıovası Mahallesi'ndeki Kavlaklı Mezarlığı'nda meydana geldi.
Cengiz Aksu’nun kontrolünü yitirdiği kamyon, 3 araca çarptı. Kamyon, araçları önüne katıp kalp krizinden ölen Davut Avan'ın cenaze namazını kılmaya hazırlanan kalabalığın arasına daldı. Kazada; Mustafa Güzeloğlu (65), Osman Önsel (49), Halil Önsel (70), Mehmet Peksoy (69), Tahir Temiz (74) ve Erdoğan Güzeloğlu (37) öldü, 21 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan kamyon şoförü Cengiz Aksu tutuklandı.