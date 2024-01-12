Cenaze namazı kılanların arasına dalan kamyon şoförü ve şirket ortaklarına hapis istemi

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada, kamyonun 1 hafta önce yapılan muayenesinde arka servis freni aynı aks üzerindeki tekerler için fren değerleri farkının yüzde 30'dan daha büyük olduğu, bu nedenle ağır kusur verilip muayenesinin onaylanmadığı tespit edildi.

Bunun üzerine şirketin ortakları İbrahim Akçadağ ile Kemal Gümüştekin de gözaltına alındı. Şüphelilerden Akçadağ tutuklanırken, Gümüştekin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.