Cenaze namazı öncesi cami avlusunda tekme tokat kavga

Cami görevlilerinin de araya girmesiyle kavga ayrıldı.

Olayların daha da büyümemesi için polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri biber gazlarıyla cenaze töreni tamamlanana kadar cami avlusunda bekledi.

Cenaze töreni tamamlanmasıyla kavgaya karışan şahıslar olay yerinden ayrıldı.