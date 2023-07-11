Cenaze namazı öncesi cami avlusunda tekme tokat kavga
Zonguldak’ta Ercan Ayaz isimli kişinin cenaze namazı öncesi cami avlusunda kavga çıktı. Eski bir milletvekilinin yatıştırmaya çalıştığı kavgada tekme ve tokatlar havada uçuşurken, polis cenaze namazı tamamlanana kadar cami avlusunda bekledi.
Zonguldak’ta Ercan Ayaz isimli kişinin cenaze namazında kavga çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Uzunmehmet camiinde meydana geldi.
Cenaze töreni öncesinde Ayaz’ın akrabaları arasında tartışma çıktı.